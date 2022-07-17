03:27 ()
Свернуть список

Нижний Новгород - Динамо М 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
27 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Пари Нижний НовгородДинамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Динамо М, которое состоится 27 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      СербияСлавиша Йоканович
      История личных встреч
      09.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Пари Нижний Новгород0 : 1Динамо М
      01.03.2022 Кубок России 1/8 финала Динамо М3 : 0Пари Нижний Новгород
      12.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Динамо М1 : 2Пари Нижний Новгород
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит642013-21477,8
      2 Спартак М641114-41372,2
      3 ЦСКА641116-71372,2
      4 Сочи741213-121361,9
      5 Динамо М633011-41266,7
      6 Ростов633012-91266,7
      7 Краснодар632111-71161,1
      8 Ахмат62229-9844,4
      9 Химки72149-13733,3
      10 Крылья Советов61327-10633,3
      11 Локомотив М61327-12633,3
      12 Оренбург62048-12633,3
      13 Пари Нижний Новгород61238-12527,8
      14 Факел60428-12422,2
      15
      Зона вылета
      		Урал60151-1115,6
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М60153-1415,6

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close