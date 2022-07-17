Нижний Новгород - Динамо М 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
27 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Динамо М, которое состоится 27 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Славиша Йоканович
История личных встреч
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 1
|01.03.2022
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|12.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|77,8
|2
|Спартак М
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|72,2
|3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|72,2
|4
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|61,9
|5
|Динамо М
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|66,7
|6
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|66,7
|7
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|61,1
|8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|44,4
|9
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|33,3
|10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|33,3
|11
|Локомотив М
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|33,3
|12
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|33,3
|13
|Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|27,8
|14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|22,2
| 15
Зона вылета
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|5,6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|5,6