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Факел - Спартак 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
27 Августа 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
Факел
Спартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Спартак М, которое состоится 27 Августа 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Факел
      Воронеж
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияОлег Петрович Василенко
      ИспанияГильермо Абаскаль
      История личных встреч
      18.08.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 22 Факел0 : 5Спартак М
      05.05.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 8 Спартак М3 : 0Факел
      05.08.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 20 Факел1 : 0Спартак М
      30.04.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 6 Спартак М3 : 1Факел
      24.10.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 31 Спартак М4 : 2Факел
      18.06.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 14 Факел0 : 1Спартак М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит642013-21477,8
      2 Спартак М641114-41372,2
      3 ЦСКА641116-71372,2
      4 Сочи741213-121361,9
      5 Динамо М633011-41266,7
      6 Ростов633012-91266,7
      7 Краснодар632111-71161,1
      8 Ахмат62229-9844,4
      9 Химки72149-13733,3
      10 Крылья Советов61327-10633,3
      11 Локомотив М61327-12633,3
      12 Оренбург62048-12633,3
      13 Пари Нижний Новгород61238-12527,8
      14 Факел60428-12422,2
      15
      Зона вылета
      		Урал60151-1115,6
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М60153-1415,6

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