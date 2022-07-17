Факел - Спартак 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
27 Августа 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Спартак М, которое состоится 27 Августа 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Спартак М
Москва
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Гильермо Абаскаль
История личных встреч
|18.08.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 22
|0 : 5
|05.05.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 8
|3 : 0
|05.08.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 20
|1 : 0
|30.04.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 6
|3 : 1
|24.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 31
|4 : 2
|18.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 14
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|77,8
|2
|Спартак М
|6
|4
|1
|1
|14-4
|13
|72,2
|3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|72,2
|4
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|61,9
|5
|Динамо М
|6
|3
|3
|0
|11-4
|12
|66,7
|6
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|66,7
|7
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|61,1
|8
|Ахмат
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|44,4
|9
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|33,3
|10
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|7-10
|6
|33,3
|11
|Локомотив М
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|33,3
|12
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|33,3
|13
|Пари Нижний Новгород
|6
|1
|2
|3
|8-12
|5
|27,8
|14
|Факел
|6
|0
|4
|2
|8-12
|4
|22,2
| 15
Зона вылета
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|5,6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|5,6