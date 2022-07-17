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Ахмат - Крылья Советов 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
27 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Ахмат
Крылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Крылья Советов, которое состоится 27 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ахмат
      Грозный
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 0Ахмат
      05.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Крылья Советов2 : 1Ахмат
      14.05.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Ахмат1 : 0Крылья Советов
      25.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Крылья Советов1 : 2Ахмат
      21.04.2021 Кубок России 1/2 финала Ахмат0 : 0 1 : 4Крылья Советов
      19.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Крылья Советов2 : 4Ахмат
      21.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ахмат1 : 1Крылья Советов
      11.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Ахмат2 : 1Крылья Советов
      10.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Крылья Советов1 : 2Ахмат
      21.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Крылья Советов1 : 3Ахмат
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит642013-21477,8
      2 Спартак М641114-41372,2
      3 ЦСКА641116-71372,2
      4 Сочи741213-121361,9
      5 Динамо М633011-41266,7
      6 Ростов633012-91266,7
      7 Краснодар632111-71161,1
      8 Ахмат62229-9844,4
      9 Химки72149-13733,3
      10 Крылья Советов61327-10633,3
      11 Локомотив М61327-12633,3
      12 Оренбург62048-12633,3
      13 Пари Нижний Новгород61238-12527,8
      14 Факел60428-12422,2
      15
      Зона вылета
      		Урал60151-1115,6
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М60153-1415,6

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