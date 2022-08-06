Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
27 Августа 2022 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Августа 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|31
|вр
|Гэвин Базуну
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|37
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|19
|пз
|Мусса Дженепо
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|7
|пз
|Джо Арибо
|24
|пз
|Мохамед Эльюнусси
|9
|нп
|Адам Армстронг
|10
|нп
|Че Адамс
|1
|вр
|Давид де Хеа
|20
|зщ
|Диогу Дало
|19
|зщ
|Рафаэль Варан
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|12
|зщ
|Тирелл Маласиа
|39
|пз
|Скотт Мактоминей
|14
|пз
|Кристиан Эриксен
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|25
|нп
|Джейдон Санчо
|36
|нп
|Энтони Эланга
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
Запасные
|1
|вр
|Алекс Маккарти
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|4
|зщ
|Лянцо Силвейра
|43
|зщ
|Янн Валери
|15
|зщ
|Ромен Перро
|6
|пз
|Ориоль Ромеу
|17
|пз
|Стюарт Армстронг
|27
|пз
|Ибраима Диало
|18
|нп
|Секу Мара
|22
|вр
|Том Хитон
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|23
|зщ
|Люк Шоу
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|17
|пз
|Фред
|34
|пз
|Донни ван де Бек
|18
|пз
|Каземиро
|49
|пз
|Алехандро Гарначо
|7
|нп
|Криштиану Роналду
Главные тренеры
|Ральф Хазенхюттль
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|12.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|1 : 1
|02.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|9 : 0
|29.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 3
|13.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|2 : 2
|31.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 1
|02.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|3 : 2
|01.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 2
|30.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|23.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|0 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|77,8
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55,6
|7
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|55,6
|8
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|44,4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|10
|Ноттингем Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|44,4
|11
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|44,4
|12
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|44,4
|13
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|33,3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|33,3
|15
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|33,3
|16
|Ливерпуль
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|22,2
|17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|11,1
| 20
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|0,0