03:29 ()
Свернуть список

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
27 Августа 2022 года в 14:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 27 Августа 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Саутгемптон
      Саутгемптон
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      31ИрландияврГэвин Базуну
      2АнглиязщКайл Уолкер-Питерс
      37ГерманиязщАрмель Белла-Котчап
      22ГаназщМохаммед Салису
      19МалипзМусса Дженепо
      8АнглияпзДжеймс Уорд-Праус
      45БельгияпзРомео Лавиа
      7НигерияпзДжо Арибо
      24НорвегияпзМохамед Эльюнусси
      9АнглиянпАдам Армстронг
      10ШотландиянпЧе Адамс
      1ИспанияврДавид де Хеа
      20ПортугалиязщДиогу Дало
      19ФранциязщРафаэль Варан
      6АргентиназщЛисандро Мартинес
      12НидерландызщТирелл Маласиа
      39ШотландияпзСкотт Мактоминей
      14ДанияпзКристиан Эриксен
      8ПортугалияпзБруну Фернандеш
      25АнглиянпДжейдон Санчо
      36ШвециянпЭнтони Эланга
      10АнглиянпМаркус Рашфорд
      Запасные
      1АнглияврАлекс Маккарти
      35ПольшазщЯн Беднарек
      4БразилиязщЛянцо Силвейра
      43ФранциязщЯнн Валери
      15ФранциязщРомен Перро
      6ИспанияпзОриоль Ромеу
      17ШотландияпзСтюарт Армстронг
      27ФранцияпзИбраима Диало
      18ФранциянпСеку Мара
      22АнглияврТом Хитон
      5АнглиязщГарри Магуайр
      23АнглиязщЛюк Шоу
      29АнглиязщАарон Ван-Биссака
      17Бразилияпз Фред
      34НидерландыпзДонни ван де Бек
      18Бразилияпз Каземиро
      49АргентинапзАлехандро Гарначо
      7ПортугалиянпКриштиану Роналду
      Главные тренеры
      АвстрияРальф Хазенхюттль
      НидерландыЭрик тен Хаг
      История личных встреч
      12.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 25 Манчестер Юнайтед1 : 1Саутгемптон
      22.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 2 Саутгемптон1 : 1Манчестер Юнайтед
      02.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Манчестер Юнайтед9 : 0Саутгемптон
      29.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Саутгемптон2 : 3Манчестер Юнайтед
      13.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Юнайтед2 : 2Саутгемптон
      31.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 4 Саутгемптон1 : 1Манчестер Юнайтед
      02.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 29 Манчестер Юнайтед3 : 2Саутгемптон
      01.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 14 Саутгемптон2 : 2Манчестер Юнайтед
      30.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Юнайтед0 : 0Саутгемптон
      23.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 6 Саутгемптон0 : 1Манчестер Юнайтед
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал33009-29100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити32109-3777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лидс Юнайтед32107-3777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур32107-3777,8
      5
      Лига Европы
      		Брайтон энд Хоув Альбион32104-1777,8
      6 Ньюкасл Юнайтед31205-3555,6
      7 Фулхэм31205-4555,6
      8 Брентфорд31118-5444,4
      9 Кристал Пэлас31114-4444,4
      10 Ноттингем Форест31112-3444,4
      11 Саутгемптон31115-7444,4
      12 Челси31113-5444,4
      13 Астон Вилла31023-6333,3
      14 Манчестер Юнайтед31023-7333,3
      15 Борнмут31022-7333,3
      16 Ливерпуль30214-5222,2
      17 Эвертон30122-4111,1
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон30121-3111,1
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити30125-8111,1
      20
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед30030-500,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close