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Брентфорд - Эвертон 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
27 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)
Брентфорд
Эвертон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Эвертон, которое состоится 27 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брентфорд
      Лондон
      Эвертон
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      ДанияТомас Франк
      АнглияФрэнк Лэмпард
      История личных встреч
      15.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 37 Эвертон2 : 3Брентфорд
      05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Эвертон4 : 1Брентфорд
      28.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 13 Брентфорд1 : 0Эвертон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал33009-29100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити32109-3777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лидс Юнайтед32107-3777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур32107-3777,8
      5
      Лига Европы
      		Брайтон энд Хоув Альбион32104-1777,8
      6 Ньюкасл Юнайтед31205-3555,6
      7 Фулхэм31205-4555,6
      8 Брентфорд31118-5444,4
      9 Кристал Пэлас31114-4444,4
      10 Ноттингем Форест31112-3444,4
      11 Саутгемптон31115-7444,4
      12 Челси31113-5444,4
      13 Астон Вилла31023-6333,3
      14 Манчестер Юнайтед31023-7333,3
      15 Борнмут31022-7333,3
      16 Ливерпуль30214-5222,2
      17 Эвертон30122-4111,1
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон30121-3111,1
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити30125-8111,1
      20
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед30030-500,0

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