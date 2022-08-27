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Челси - Лестер 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
27 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Челси
Лестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Лестер Сити, которое состоится 27 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Челси
      Лондон
      Лестер Сити
      Лестер
      Главные тренеры
      ГерманияТомас Тухель
      Северная ИрландияБрендан Роджерс
      История личных встреч
      19.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси1 : 1Лестер Сити
      20.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити0 : 3Челси
      18.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Челси2 : 1Лестер Сити
      15.05.2021 Кубок Англии Финал Челси0 : 1Лестер Сити
      19.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Лестер Сити2 : 0Челси
      28.06.2020 Кубок Англии 1/4 финала Лестер Сити0 : 1Челси
      01.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 25 Лестер Сити2 : 2Челси
      18.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 2 Челси1 : 1Лестер Сити
      12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Лестер Сити0 : 0Челси
      22.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Челси0 : 1Лестер Сити
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал33009-29100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити32109-3777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лидс Юнайтед32107-3777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур32107-3777,8
      5
      Лига Европы
      		Брайтон энд Хоув Альбион32104-1777,8
      6 Ньюкасл Юнайтед31205-3555,6
      7 Фулхэм31205-4555,6
      8 Брентфорд31118-5444,4
      9 Кристал Пэлас31114-4444,4
      10 Ноттингем Форест31112-3444,4
      11 Саутгемптон31115-7444,4
      12 Челси31113-5444,4
      13 Астон Вилла31023-6333,3
      14 Манчестер Юнайтед31023-7333,3
      15 Борнмут31022-7333,3
      16 Ливерпуль30214-5222,2
      17 Эвертон30122-4111,1
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон30121-3111,1
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити30125-8111,1
      20
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед30030-500,0

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