Манчестер Сити - Кристал Пэлас 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
27 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Кристал Пэлас, которое состоится 27 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Кристал Пэлас
Лондон
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Патрик Виейра
История личных встреч
|14.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 0
|30.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 2
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|0 : 2
|17.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|4 : 0
|18.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 2
|19.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
|14.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 3
|22.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|2 : 3
|31.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|0 : 0
|23.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Лидс Юнайтед
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|77,8
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55,6
|7
|Фулхэм
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|55,6
|8
|Брентфорд
|3
|1
|1
|1
|8-5
|4
|44,4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|10
|Ноттингем Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|44,4
|11
|Саутгемптон
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|44,4
|12
|Челси
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|44,4
|13
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|33,3
|14
|Манчестер Юнайтед
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|33,3
|15
|Борнмут
|3
|1
|0
|2
|2-7
|3
|33,3
|16
|Ливерпуль
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|22,2
|17
|Эвертон
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|3
|0
|1
|2
|5-8
|1
|11,1
| 20
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|0,0