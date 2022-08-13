03:31 ()
Свернуть список

Эльче - Реал Сосьедад 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
27 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Эльче
Реал Сосьедад

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Сосьедад, которое состоится 27 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эльче
      Эльче
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Главные тренеры
      ИспанияФрансиско Родригес
      ИспанияИманол Альгуасиль
      История личных встреч
      10.04.2022 Испания - Примера Тур 31 Эльче1 : 2Реал Сосьедад
      26.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Реал Сосьедад1 : 0Эльче
      07.05.2021 Испания - Примера Тур 35 Реал Сосьедад2 : 0Эльче
      26.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Эльче0 : 3Реал Сосьедад
      20.04.2015 Испания - Примера Тур 32 Эльче1 : 0Реал Сосьедад
      28.11.2014 Испания - Примера Тур 13 Реал Сосьедад3 : 0Эльче
      28.01.2014 Испания - Примера Тур 21 Реал Сосьедад4 : 0Эльче
      24.08.2013 Испания - Примера Тур 2 Эльче1 : 1Реал Сосьедад
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Вильярреал22005-06100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22006-26100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис22005-16100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна22004-16100,0
      5
      Лига Европы
      		Барселона21104-1466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано21102-0466,7
      7 Атлетик Б21101-0466,7
      8 Сельта31114-6444,4
      9 Валенсия21011-1350,0
      10 Атлетико М21013-2350,0
      11 Реал Сосьедад21012-4350,0
      12 Жирона31023-3333,3
      13 Альмерия20112-3116,7
      14 Севилья20112-3116,7
      15 Вальядолид20111-4116,7
      16 Эльче20111-4116,7
      17 Мальорка20111-2116,7
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол20112-4116,7
      19
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      20
      Зона вылета
      		Хетафе20021-600,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close