Эльче - Реал Сосьедад 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
27 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Сосьедад, которое состоится 27 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|10.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 0
|07.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 3
|20.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 0
|28.11.2014
|Испания - Примера
|Тур 13
|3 : 0
|28.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 21
|4 : 0
|24.08.2013
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|100,0
| 5
Лига Европы
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|7
|Атлетик Б
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|66,7
|8
|Сельта
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|44,4
|9
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|50,0
|10
|Атлетико М
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|50,0
|11
|Реал Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|50,0
|12
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|33,3
|13
|Альмерия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|15
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
|16
|Эльче
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
|17
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
| 19
Зона вылета
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Хетафе
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0