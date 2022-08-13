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Райо Вальекано - Мальорка 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
27 Августа 2022 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Райо Вальекано
Мальорка

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Мальорка, которое состоится 27 Августа 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Мальорка
      Пальма-де-Мальорка
      Главные тренеры
      ИспанияАндони Ираола
      МексикаХавьер Агирре
      История личных встреч
      15.05.2022 Испания - Примера Тур 37 Мальорка2 : 1Райо Вальекано
      02.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Райо Вальекано1 : 0Мальорка
      22.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Райо Вальекано3 : 1Мальорка
      23.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Райо Вальекано1 : 3Мальорка
      13.09.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Мальорка0 : 1Райо Вальекано
      12.02.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 25 Мальорка2 : 1Райо Вальекано
      11.09.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Райо Вальекано1 : 0Мальорка
      19.04.2013 Испания - Примера Тур 32 Мальорка1 : 1Райо Вальекано
      24.11.2012 Испания - Примера Тур 13 Райо Вальекано2 : 0Мальорка
      02.05.2012 Испания - Примера Тур 20 Мальорка1 : 0Райо Вальекано
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Вильярреал22005-06100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22006-26100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис22005-16100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна22004-16100,0
      5
      Лига Европы
      		Барселона21104-1466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано21102-0466,7
      7 Атлетик Б21101-0466,7
      8 Сельта31114-6444,4
      9 Валенсия21011-1350,0
      10 Атлетико М21013-2350,0
      11 Реал Сосьедад21012-4350,0
      12 Жирона31023-3333,3
      13 Альмерия20112-3116,7
      14 Севилья20112-3116,7
      15 Вальядолид20111-4116,7
      16 Эльче20111-4116,7
      17 Мальорка20111-2116,7
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол20112-4116,7
      19
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      20
      Зона вылета
      		Хетафе20021-600,0

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