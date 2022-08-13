Альмерия - Севилья 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
27 Августа 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Севилья, которое состоится 27 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Альмерия
Альмерия
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Хоан Руби
|Хулен Лопетеги
История личных встреч
|02.02.2021
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 1
|17.05.2015
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|11.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 18
|0 : 2
|09.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 3
|06.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 1
|01.05.2011
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|11.12.2010
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 3
|15.05.2010
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 3
|23.01.2010
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 0
|08.03.2009
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|100,0
| 5
Лига Европы
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Райо Вальекано
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|66,7
|7
|Атлетик Б
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|66,7
|8
|Сельта
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|44,4
|9
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|50,0
|10
|Атлетико М
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|50,0
|11
|Реал Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|50,0
|12
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|33,3
|13
|Альмерия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|14
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|15
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
|16
|Эльче
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
|17
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16,7
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
| 19
Зона вылета
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Хетафе
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0