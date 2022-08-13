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Альмерия - Севилья 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания), вместимость: 15200
27 Августа 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
Альмерия
Севилья

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Альмерия - Севилья, которое состоится 27 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Уэгос Медитерранеос (Альмерия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Альмерия
      Альмерия
      Севилья
      Севилья
      Главные тренеры
      ИспанияХоан Руби
      ИспанияХулен Лопетеги
      История личных встреч
      02.02.2021 Кубок Испании 1/4 финала Альмерия0 : 1Севилья
      17.05.2015 Испания - Примера Тур 37 Севилья2 : 1Альмерия
      11.01.2015 Испания - Примера Тур 18 Альмерия0 : 2Севилья
      09.03.2014 Испания - Примера Тур 27 Альмерия1 : 3Севилья
      06.10.2013 Испания - Примера Тур 8 Севилья2 : 1Альмерия
      01.05.2011 Испания - Примера Тур 34 Альмерия0 : 1Севилья
      11.12.2010 Испания - Примера Тур 15 Севилья1 : 3Альмерия
      15.05.2010 Испания - Примера Тур 38 Альмерия2 : 3Севилья
      23.01.2010 Испания - Примера Тур 19 Севилья1 : 0Альмерия
      08.03.2009 Испания - Примера Тур 26 Севилья2 : 1Альмерия
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Вильярреал22005-06100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22006-26100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Бетис22005-16100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна22004-16100,0
      5
      Лига Европы
      		Барселона21104-1466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Райо Вальекано21102-0466,7
      7 Атлетик Б21101-0466,7
      8 Сельта31114-6444,4
      9 Валенсия21011-1350,0
      10 Атлетико М21013-2350,0
      11 Реал Сосьедад21012-4350,0
      12 Жирона31023-3333,3
      13 Альмерия20112-3116,7
      14 Севилья20112-3116,7
      15 Вальядолид20111-4116,7
      16 Эльче20111-4116,7
      17 Мальорка20111-2116,7
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол20112-4116,7
      19
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      20
      Зона вылета
      		Хетафе20021-600,0

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