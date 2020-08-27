Осер - Страсбург 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
27 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Страсбург, которое состоится 27 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Жан-Марк Фурлан
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|20.03.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 30
|0 : 2
|21.10.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 12
|2 : 1
|23.08.2016
|Франция - Кубок лиги
|2-й раунд
|2 : 0
|19.01.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|1 : 1
|15.08.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|17-3
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 4
Лига Европы
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Клермон
|3
|2
|0
|1
|5-7
|6
|66,7
|6
|Тулуза
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|55,6
|7
|Брест
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|44,4
|8
|Лорьян
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|9
|Ренн
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|44,4
|10
|Осер
|3
|1
|1
|1
|5-7
|4
|44,4
|11
|Монако
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|44,4
|12
|Лилль
|3
|1
|1
|1
|6-9
|4
|44,4
|13
|Монпелье
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|33,3
|14
|Страсбург
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|15
|Нант
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|22,2
|16
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|22,2
| 17
Зона вылета
|Анже
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|22,2
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Реймс
|3
|0
|1
|2
|4-9
|1
|11,1
| 20
Зона вылета
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
|0,0