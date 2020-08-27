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Осер - Страсбург 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
27 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Йоан Амель (Франция)
Осер
Страсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Страсбург, которое состоится 27 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осер
      Осер
      Страсбург
      Страсбург
      Главные тренеры
      ФранцияЖан-Марк Фурлан
      ФранцияЖюльен Стефан
      История личных встреч
      20.03.2017 Франция - Лига 2 Тур 30 Осер0 : 2Страсбург
      21.10.2016 Франция - Лига 2 Тур 12 Страсбург2 : 1Осер
      23.08.2016 Франция - Кубок лиги 2-й раунд Осер2 : 0Страсбург
      19.01.2008 Франция - Лига 1 Тур 21 Осер1 : 1Страсбург
      15.08.2007 Франция - Лига 1 Тур 3 Страсбург3 : 0Осер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ330017-39100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс32107-3777,8
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель32107-3777,8
      4
      Лига Европы
      		Лион22006-26100,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Клермон32015-7666,7
      6 Тулуза31206-3555,6
      7 Брест31116-5444,4
      8 Лорьян21103-2466,7
      9 Ренн31113-3444,4
      10 Осер31115-7444,4
      11 Монако31114-6444,4
      12 Лилль31116-9444,4
      13 Монпелье31026-9333,3
      14 Страсбург30213-4222,2
      15 Нант30212-3222,2
      16 Ницца30212-3222,2
      17
      Зона вылета
      		Анже30213-5222,2
      18
      Зона вылета
      		Аяччо30122-4111,1
      19
      Зона вылета
      		Реймс30124-9111,1
      20
      Зона вылета
      		Труа30033-1000,0

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