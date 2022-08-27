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Ланс - Ренн 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
27 Августа 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Ланс
Ренн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ренн, которое состоится 27 Августа 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ланс
      Ланс
      Ренн
      Ренн
      Главные тренеры
      ФранцияФранк Эз
      ФранцияБруно Женезио
      История личных встреч
      08.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 20 Ланс1 : 0Ренн
      08.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 1 Ренн1 : 1Ланс
      06.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 24 Ланс0 : 0Ренн
      05.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Ренн0 : 2Ланс
      28.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 27 Ланс0 : 1Ренн
      04.10.2014 Франция - Лига 1 Тур 9 Ренн2 : 0Ланс
      26.02.2011 Франция - Лига 1 Тур 25 Ренн2 : 0Ланс
      17.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 9 Ланс0 : 0Ренн
      16.01.2010 Франция - Лига 1 Тур 20 Ренн1 : 1Ланс
      29.08.2009 Франция - Лига 1 Тур 4 Ланс2 : 2Ренн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ330017-39100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс32107-3777,8
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель32107-3777,8
      4
      Лига Европы
      		Лион22006-26100,0
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Клермон32015-7666,7
      6 Тулуза31206-3555,6
      7 Брест31116-5444,4
      8 Лорьян21103-2466,7
      9 Ренн31113-3444,4
      10 Осер31115-7444,4
      11 Монако31114-6444,4
      12 Лилль31116-9444,4
      13 Монпелье31026-9333,3
      14 Страсбург30213-4222,2
      15 Нант30212-3222,2
      16 Ницца30212-3222,2
      17
      Зона вылета
      		Анже30213-5222,2
      18
      Зона вылета
      		Аяччо30122-4111,1
      19
      Зона вылета
      		Реймс30124-9111,1
      20
      Зона вылета
      		Труа30033-1000,0

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