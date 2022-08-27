03:34 ()
Свернуть список

Ювентус - Рома 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
27 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Ювентус
Рома

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Рома, которое состоится 27 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ювентус
      Турин
      Рома
      Рим
      Главные тренеры
      ИталияМассимилиано Аллегри
      ПортугалияЖозе Моуринью
      История личных встреч
      09.01.2022 Италия - Серия А Тур 21 Рома3 : 4Ювентус
      17.10.2021 Италия - Серия А Тур 8 Ювентус1 : 0Рома
      06.02.2021 Италия - Серия А Тур 21 Ювентус2 : 0Рома
      27.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Рома2 : 2Ювентус
      01.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Ювентус1 : 3Рома
      22.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус3 : 1Рома
      12.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Рома1 : 2Ювентус
      12.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Рома2 : 0Ювентус
      22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Ювентус1 : 0Рома
      13.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Рома0 : 0Ювентус
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Лацио32105-2777,8
      2
      Лига чемпионов
      		Наполи22009-26100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Интер М32016-4666,7
      4
      Лига чемпионов
      		Рома22002-06100,0
      5
      Лига Европы
      		Милан21105-3466,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта21103-1466,7
      7 Ювентус21103-0466,7
      8 Фиорентина21103-2466,7
      9 Торино21102-1466,7
      10 Удинезе31114-5444,4
      11 Сассуоло21011-3350,0
      12 Специя21011-3350,0
      13 Болонья20112-3116,7
      14 Верона20113-6116,7
      15 Салернитана20110-1116,7
      16 Эмполи20110-1116,7
      17 Сампдория20110-2116,7
      18
      Зона вылета
      		Кремонезе20022-400,0
      19
      Зона вылета
      		Лечче20021-300,0
      20
      Зона вылета
      		Монца30032-800,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close