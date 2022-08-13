Милан - Болонья 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
27 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Болонья, которое состоится 27 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милан
Милан
Болонья
Болонья
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Синиша Михайлович
История личных встреч
|04.04.2022
|Италия - Серия А
|Тур 31
|0 : 0
|23.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 9
|2 : 4
|30.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 20
|1 : 2
|21.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 1
|2 : 0
|18.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 34
|5 : 1
|08.12.2019
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 3
|06.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 1
|18.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 16
|0 : 0
|29.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 35
|1 : 2
|10.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|100,0
| 5
Лига Европы
|Милан
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66,7
|7
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|66,7
|8
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|9
|Торино
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|66,7
|10
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|44,4
|11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|50,0
|12
|Специя
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|50,0
|13
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|14
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
|15
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|16
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|17
|Сампдория
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16,7
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Монца
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|0,0