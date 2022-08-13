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Специя - Сассуоло 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
27 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Франческо Коссо (Италия)
Специя
Окончен
2 : 2
Сассуоло

  • 30'
    1:1
    Симоне Бастони
  • 45+4'
    2:1
    Мбала Н'Зола
  • 68'
    Альбин Экдаль
  • 81'
    Альбин Экдаль
0'
45'
90'
  • 27'
    0:1
    Давиде Фраттези
  • 45+2'
    Джанмарко Феррари
  • 50'
    2:2
    Андреа Пинамонти
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Сассуоло, которое состоится 27 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Специя
Специя
Сассуоло
Сассуоло
69ПольшаврБартломей Дронговский
15БолгариязщПетко Христов
46'
14ПольшазщЯкуб Кивёр
43ГрециязщДимитриос Николау
20ИталиязщСимоне Бастони
78'
6МароккопзМехди Бурабья
66'
33КолумбияпзКевин Агудело
66'
13ПольшапзАркадиуш Реца
11ГананпЭммануэль Гьяси
44СловакиянпДавид Стрелец
58'
18АнголанпМбала Н'Зола
29ИталиязщМаттия Кальдара
46'
24УкраинапзВиктор Коваленко
58'
8ШвецияпзАльбин Экдаль
66'
10ИталиянпДаньеле Верде
66'
7ИталиязщЯкопо Сала
78'
47ИталияврАндреа Консильи
22ГерманиязщЙереми Тольян
28ХорватиязщМартин Эрлич
13ИталиязщДжанмарко Феррари
6Бразилиязщ Рожерио
77ГрециязщГиоргос Кирьякопулос
78'
16ИталияпзДавиде Фраттези
69'
27ФранцияпзМаксим Лопес
7БразилияпзМатеус Энрике
10ИталиянпДоменико Берарди
9ИталиянпАндреа Пинамонти
77'
42НорвегиязщКристиан Торстведт
69'
92ФранциянпГрегоре Дефрель
77'
15НорвегиянпЭмиль Сейде
78'
Запасные
1НидерландыврЙерун Зут
40Босния и ГерцеговинаврПетар Зовко
2ШвециязщЭмиль Хольм
28ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
16ДанияпзЮлиус Бек
89ПортугалияпзЛеандру Санка
17ИзраильнпСуф Подгоряну
25ИталияврДжанлука Педжоло
64ИталияврАлессандро Руссо
3ИталиязщРиккардо Маркицца
5ТурциязщКаан Айхан
44Бразилиязщ Руан
8НидерландыпзАбду Арруи
14Экваториальная ГвинеяпзПедро Обьянг
11УругвайнпАгустин Альварес
Главные тренеры
ИталияЛука Готти
ИталияАлессио Дионизи
История личных встреч
18.03.2022 Италия - Серия А Тур 30 Сассуоло4 : 1Специя
05.12.2021 Италия - Серия А Тур 16 Специя2 : 2Сассуоло
06.02.2021 Италия - Серия А Тур 21 Сассуоло1 : 2Специя
27.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Специя1 : 4Сассуоло
18.08.2019 Кубок Италии 3-й раунд Сассуоло1 : 0Специя
12.08.2017 Кубок Италии 3-й раунд Сассуоло2 : 0Специя
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Лацио32105-2777,8
2
Лига чемпионов
Торино32104-2777,8
3
Лига чемпионов
Рома32103-1777,8
4
Лига чемпионов
Наполи22009-26100,0
5
Лига Европы
Интер М32016-4666,7
6
Квалификация Лиги конференций
Ювентус31204-1555,6
7 Милан21105-3466,7
8 Аталанта21103-1466,7
9 Фиорентина21103-2466,7
10 Удинезе31114-5444,4
11 Сассуоло21011-3350,0
12 Специя21011-3350,0
13 Болонья20112-3116,7
14 Верона20113-6116,7
15 Салернитана20110-1116,7
16 Эмполи20110-1116,7
17 Сампдория20110-2116,7
18
Зона вылета
Лечче20021-300,0
19
Зона вылета
Кремонезе30033-600,0
20
Зона вылета
Монца30032-800,0

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