Специя - Сассуоло 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
27 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Франческо Коссо (Италия)
Окончен
2 : 2
- 30'1:1Симоне Бастони
- 45+4'2:1Мбала Н'Зола
- 68'Альбин Экдаль
- 81'Альбин Экдаль
0'
45'
90'
- 27'0:1Давиде Фраттези
- 45+2'Джанмарко Феррари
- 50'2:2Андреа Пинамонти
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Сассуоло, которое состоится 27 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Сассуоло
Сассуоло
|69
|вр
|Бартломей Дронговский
|15
|зщ
|Петко Христов
46'
|14
|зщ
|Якуб Кивёр
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|20
|зщ
|Симоне Бастони
78'
|6
|пз
|Мехди Бурабья
66'
|33
|пз
|Кевин Агудело
66'
|13
|пз
|Аркадиуш Реца
|11
|нп
|Эммануэль Гьяси
|44
|нп
|Давид Стрелец
58'
|18
|нп
|Мбала Н'Зола
|29
|зщ
|Маттия Кальдара
46'
|24
|пз
|Виктор Коваленко
58'
|8
|пз
|Альбин Экдаль
66'
|10
|нп
|Даньеле Верде
66'
|7
|зщ
|Якопо Сала
78'
|47
|вр
|Андреа Консильи
|22
|зщ
|Йереми Тольян
|28
|зщ
|Мартин Эрлич
|13
|зщ
|Джанмарко Феррари
|6
|зщ
|Рожерио
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
78'
|16
|пз
|Давиде Фраттези
69'
|27
|пз
|Максим Лопес
|7
|пз
|Матеус Энрике
|10
|нп
|Доменико Берарди
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
77'
|42
|зщ
|Кристиан Торстведт
69'
|92
|нп
|Грегоре Дефрель
77'
|15
|нп
|Эмиль Сейде
78'
Запасные
|1
|вр
|Йерун Зут
|40
|вр
|Петар Зовко
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|28
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|16
|пз
|Юлиус Бек
|89
|пз
|Леандру Санка
|17
|нп
|Суф Подгоряну
|25
|вр
|Джанлука Педжоло
|64
|вр
|Алессандро Руссо
|3
|зщ
|Риккардо Маркицца
|5
|зщ
|Каан Айхан
|44
|зщ
|Руан
|8
|пз
|Абду Арруи
|14
|пз
|Педро Обьянг
|11
|нп
|Агустин Альварес
Главные тренеры
|Лука Готти
|Алессио Дионизи
История личных встреч
|18.03.2022
|Италия - Серия А
|Тур 30
|4 : 1
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 21
|1 : 2
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|1 : 4
|18.08.2019
|Кубок Италии
|3-й раунд
|1 : 0
|12.08.2017
|Кубок Италии
|3-й раунд
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|100,0
| 5
Лига Европы
|Интер М
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|55,6
|7
|Милан
|2
|1
|1
|0
|5-3
|4
|66,7
|8
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66,7
|9
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|10
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|44,4
|11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|50,0
|12
|Специя
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|50,0
|13
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|14
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
|15
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|16
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|17
|Сампдория
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16,7
| 18
Зона вылета
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Монца
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|0,0