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Бавария - Боруссия М 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
27 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия)
Бавария
Боруссия М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Боруссия М, которое состоится 27 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Главные тренеры
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      ГерманияДаниэль Фарке
      История личных встреч
      07.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 18 Бавария1 : 2Боруссия М
      27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия М5 : 0Бавария
      13.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия М1 : 1Бавария
      28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Бавария0 : 2Боруссия М
      08.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Бавария6 : 0Боруссия М
      08.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Боруссия М3 : 2Бавария
      13.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 31 Бавария2 : 1Боруссия М
      07.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия М2 : 1Бавария
      02.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия М1 : 5Бавария
      06.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 7 Бавария0 : 3Боруссия М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария330015-19100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия М32106-3777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Унион32105-2777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Майнц32104-2777,8
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург32016-3666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм32017-5666,7
      7 Боруссия Д32016-4666,7
      8 Кёльн31206-4555,6
      9 Вердер31207-6555,6
      10 Аугсбург31023-7333,3
      11 РБ Лейпциг30214-5222,2
      12 Штутгарт30213-4222,2
      13 Шальке-0430213-5222,2
      14 Вольфсбург30212-4222,2
      15 Айнтрахт Ф30213-8222,2
      16 Герта30122-5111,1
      17
      Зона вылета
      		Байер30031-600,0
      18
      Зона вылета
      		Бохум30033-1200,0

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