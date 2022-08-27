Майнц - Байер 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
27 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Байер, которое состоится 27 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|18.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|3 : 2
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 0
|13.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 2
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|1 : 0
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 1
|08.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 5
|23.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 0
|28.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|2 : 0
|09.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|15-1
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия М
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Хоффенхайм
|3
|2
|0
|1
|7-5
|6
|66,7
|7
|Боруссия Д
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|66,7
|8
|Кёльн
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|55,6
|9
|Вердер
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|55,6
|10
|Аугсбург
|3
|1
|0
|2
|3-7
|3
|33,3
|11
|РБ Лейпциг
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|22,2
|12
|Штутгарт
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|13
|Шальке-04
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|22,2
|14
|Вольфсбург
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|22,2
|15
|Айнтрахт Ф
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|22,2
|16
|Герта
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11,1
| 17
Зона вылета
|Байер
|3
|0
|0
|3
|1-6
|0
|0,0
| 18
Зона вылета
|Бохум
|3
|0
|0
|3
|3-12
|0
|0,0