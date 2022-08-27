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Майнц - Байер 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
27 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия)
Майнц
Байер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Байер, которое состоится 27 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Майнц
      Майнц
      Байер
      Леверкузен
      Главные тренеры
      ДанияБо Свенссон
      ШвейцарияХерардо Сеоане
      История личных встреч
      18.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 23 Майнц3 : 2Байер
      25.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 6 Байер1 : 0Майнц
      13.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 21 Байер2 : 2Майнц
      17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Майнц0 : 1Байер
      27.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 34 Байер1 : 0Майнц
      21.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 17 Майнц0 : 1Байер
      08.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 21 Майнц1 : 5Байер
      23.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 4 Байер1 : 0Майнц
      28.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 20 Байер2 : 0Майнц
      09.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 3 Майнц3 : 1Байер
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария330015-19100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия М32106-3777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Унион32105-2777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Майнц32104-2777,8
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург32016-3666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм32017-5666,7
      7 Боруссия Д32016-4666,7
      8 Кёльн31206-4555,6
      9 Вердер31207-6555,6
      10 Аугсбург31023-7333,3
      11 РБ Лейпциг30214-5222,2
      12 Штутгарт30213-4222,2
      13 Шальке-0430213-5222,2
      14 Вольфсбург30212-4222,2
      15 Айнтрахт Ф30213-8222,2
      16 Герта30122-5111,1
      17
      Зона вылета
      		Байер30031-600,0
      18
      Зона вылета
      		Бохум30033-1200,0

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