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Хоффенхайм - Аугсбург 27 Августа прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
27 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия)
Хоффенхайм
Аугсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Аугсбург, которое состоится 27 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      Аугсбург
      Аугсбург
      Главные тренеры
      ГерманияАндре Брайтенрайтер
      ГерманияЭнрико Масен
      История личных встреч
      08.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 18 Хоффенхайм3 : 1Аугсбург
      14.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 1 Аугсбург0 : 4Хоффенхайм
      03.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 27 Аугсбург2 : 1Хоффенхайм
      07.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 10 Хоффенхайм3 : 1Аугсбург
      17.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 32 Аугсбург1 : 3Хоффенхайм
      13.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 15 Хоффенхайм2 : 4Аугсбург
      07.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 28 Аугсбург0 : 4Хоффенхайм
      10.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 11 Хоффенхайм2 : 1Аугсбург
      03.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Аугсбург0 : 2Хоффенхайм
      14.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм2 : 2Аугсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария330015-19100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Фрайбург43017-3975,0
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия М32106-3777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Унион32105-2777,8
      5
      Лига Европы
      		Майнц32104-2777,8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Хоффенхайм32017-5666,7
      7 Боруссия Д32016-4666,7
      8 Кёльн31206-4555,6
      9 Вердер31207-6555,6
      10 Аугсбург31023-7333,3
      11 РБ Лейпциг30214-5222,2
      12 Штутгарт30213-4222,2
      13 Шальке-0430213-5222,2
      14 Вольфсбург30212-4222,2
      15 Айнтрахт Ф30213-8222,2
      16 Герта30122-5111,1
      17
      Зона вылета
      		Байер30031-600,0
      18
      Зона вылета
      		Бохум40043-1300,0

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