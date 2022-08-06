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Боавишта - Бенфика 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Бесса (Порту, Португалия), вместимость: 28263
27 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Боавишта
Бенфика

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боавишта - Бенфика, которое состоится 27 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Бесса (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боавишта
      Порту
      Бенфика
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияАрманду Пети
      ГерманияРоджер Шмидт
      История личных встреч
      18.02.2022 Португалия - Примейра Тур 23 Боавишта2 : 2Бенфика
      25.01.2022 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Бенфика1 : 1 3 : 2Боавишта
      20.09.2021 Португалия - Примейра Тур 6 Бенфика3 : 1Боавишта
      13.03.2021 Португалия - Примейра Тур 23 Бенфика2 : 0Боавишта
      03.11.2020 Португалия - Примейра Тур 6 Боавишта3 : 0Бенфика
      04.07.2020 Португалия - Примейра Тур 30 Бенфика3 : 1Боавишта
      06.12.2019 Португалия - Примейра Тур 13 Боавишта1 : 4Бенфика
      29.01.2019 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика5 : 1Боавишта
      18.08.2018 Португалия - Примейра Тур 2 Боавишта0 : 2Бенфика
      17.02.2018 Португалия - Примейра Тур 23 Бенфика4 : 0Боавишта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Порту33009-19100,0
      2 Брага321011-3777,8
      3 Эшторил42117-3758,3
      4 Бенфика22005-06100,0
      5 Боавишта32013-3666,7
      6 Портимоненсе32015-2666,7
      7 Витория Гимарайнш32013-2666,7
      8 Арока32013-5666,7
      9 Визела31112-2444,4
      10 Шавиш31113-3444,4
      11 Каза Пия31112-1444,4
      12 Спортинг31116-6444,4
      13 Жил Висенте31111-1444,4
      14 Санта-Клара30122-4111,1
      15 Риу Аве30122-6111,1
      16 Фамаликан30120-5111,1
      17 Пасуш де Феррейра30030-700,0
      18 Маритиму30032-1200,0

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