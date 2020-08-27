Спортинг - Шавиш 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
27 Августа 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Шавиш, которое состоится 27 Августа 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Шавиш
Шавиш
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|30.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 3
|11.11.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|2 : 1
|12.03.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 2
|22.10.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|5 : 1
|21.05.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|4 : 1
|17.01.2017
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
|14.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Порту
|3
|3
|0
|0
|9-1
|9
|100,0
|2
|Брага
|3
|2
|1
|0
|11-3
|7
|77,8
|3
|Эшторил
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|58,3
|4
|Бенфика
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
|5
|Боавишта
|3
|2
|0
|1
|3-3
|6
|66,7
|6
|Портимоненсе
|3
|2
|0
|1
|5-2
|6
|66,7
|7
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|3-2
|6
|66,7
|8
|Арока
|3
|2
|0
|1
|3-5
|6
|66,7
|9
|Визела
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|10
|Шавиш
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|44,4
|11
|Каза Пия
|3
|1
|1
|1
|2-1
|4
|44,4
|12
|Спортинг
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|44,4
|13
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|1-1
|4
|44,4
|14
|Санта-Клара
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
|15
|Риу Аве
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|11,1
|16
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|0-5
|1
|11,1
|17
|Пасуш де Феррейра
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
|0,0
|18
|Маритиму
|3
|0
|0
|3
|2-12
|0
|0,0