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Спортинг - Шавиш 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
27 Августа 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Спортинг
Шавиш

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Шавиш, которое состоится 27 Августа 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Шавиш
      Шавиш
      Главные тренеры
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      ПортугалияВитор Кампелуш
      История личных встреч
      30.03.2019 Португалия - Примейра Тур 27 Шавиш1 : 3Спортинг
      11.11.2018 Португалия - Примейра Тур 10 Спортинг2 : 1Шавиш
      12.03.2018 Португалия - Примейра Тур 26 Шавиш1 : 2Спортинг
      22.10.2017 Португалия - Примейра Тур 9 Спортинг5 : 1Шавиш
      21.05.2017 Португалия - Примейра Тур 34 Спортинг4 : 1Шавиш
      17.01.2017 Кубок Португалии 1/4 финала Шавиш1 : 0Спортинг
      14.01.2017 Португалия - Примейра Тур 17 Шавиш2 : 2Спортинг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Порту33009-19100,0
      2 Брага321011-3777,8
      3 Эшторил42117-3758,3
      4 Бенфика22005-06100,0
      5 Боавишта32013-3666,7
      6 Портимоненсе32015-2666,7
      7 Витория Гимарайнш32013-2666,7
      8 Арока32013-5666,7
      9 Визела31112-2444,4
      10 Шавиш31113-3444,4
      11 Каза Пия31112-1444,4
      12 Спортинг31116-6444,4
      13 Жил Висенте31111-1444,4
      14 Санта-Клара30122-4111,1
      15 Риу Аве30122-6111,1
      16 Фамаликан30120-5111,1
      17 Пасуш де Феррейра30030-700,0
      18 Маритиму30032-1200,0

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