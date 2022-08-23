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Ворскла - Верес 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
27 Августа 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 2-й тур
Ворскла
Верес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Верес, которое состоится 27 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ворскла
      Полтава
      Верес
      Ровно
      Главные тренеры
      УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      История личных встреч
      27.10.2021 Кубок Украины 1/8 финала Верес1 : 3Ворскла
      14.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 4 Верес1 : 1Ворскла
      05.05.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Верес0 : 0Ворскла
      31.03.2018 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Ворскла0 : 0Верес
      17.02.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Ворскла1 : 0Верес
      16.09.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Верес1 : 0Ворскла
      26.10.2016 Кубок Украины 1/8 финала Верес0 : 1Ворскла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л11003-13100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Металлист11002-13100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия11002-13100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос11001-03100,0
      5 Верес11001-03100,0
      6 Металлист 192510100-0133,3
      7 Шахтёр Д10100-0133,3
      8 Динамо К00000-000,0
      9 Днепр-100000-000,0
      10 Львов00000-000,0
      11 Минай00000-000,0
      12 Ингулец10011-200,0
      13 Рух В10011-200,0
      14 Черноморец10010-100,0
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс10010-100,0
      16
      Зона вылета
      		Ворскла10011-300,0

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