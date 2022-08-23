Ворскла - Верес 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
27 Августа 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 2-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Верес, которое состоится 27 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ворскла
Полтава
Верес
Ровно
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Юрий Николаевич Вирт
История личных встреч
|27.10.2021
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 3
|14.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 1
|05.05.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 8
|0 : 0
|31.03.2018
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. Тур 3
|0 : 0
|17.02.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 20
|1 : 0
|16.09.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 9
|1 : 0
|26.10.2016
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Заря Л
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|100,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Колос
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|5
|Верес
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|6
|Металлист 1925
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|7
|Шахтёр Д
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|8
|Динамо К
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|9
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Львов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|13
|Рух В
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Ворскла
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|0,0