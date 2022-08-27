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Львов - Заря 27 Августа прямая трансляция

27 Августа 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 2-й тур
Львов
Заря Л

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Львов - Заря Л, которое состоится 27 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Львов
      Львов
      Заря Л
      Луганск
      Главные тренеры
      НидерландыПатрик ван Леуэн
      История личных встреч
      20.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Львов2 : 1Заря Л
      07.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 17 Заря Л4 : 0Львов
      27.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 4 Львов0 : 5Заря Л
      04.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Заря Л2 : 0Львов
      05.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Львов0 : 0Заря Л
      22.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 8 Львов0 : 0Заря Л
      24.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 3 Заря Л2 : 1Львов
      07.04.2019 Кубок Украины 1/4 финала Львов0 : 1Заря Л
      09.03.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Львов0 : 0Заря Л
      30.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Заря Л0 : 0Львов
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л11003-13100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Металлист11002-13100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия11002-13100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Колос11001-03100,0
      5 Верес11001-03100,0
      6 Металлист 192510100-0133,3
      7 Шахтёр Д10100-0133,3
      8 Динамо К00000-000,0
      9 Днепр-100000-000,0
      10 Львов00000-000,0
      11 Минай00000-000,0
      12 Ингулец10011-200,0
      13 Рух В10011-200,0
      14 Черноморец10010-100,0
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс10010-100,0
      16
      Зона вылета
      		Ворскла10011-300,0

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