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Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 27 Августа прямая трансляция

Стадион: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь), вместимость: 1500
27 Августа 2022 года в 15:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
Энергетик-БГУ
Динамо-Брест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Энергетик-БГУ - Динамо-Брест, которое состоится 27 Августа 2022 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: РЦОП по футболу БГУ (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Энергетик-БГУ
      Минск
      Динамо-Брест
      Брест
      Главные тренеры
      БеларусьПавел Петрович Родненок
      БеларусьСергей Петрович Ковальчук
      История личных встреч
      17.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Динамо-Брест1 : 2Энергетик-БГУ
      17.10.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Энергетик-БГУ0 : 0Динамо-Брест
      30.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Динамо-Брест0 : 1Энергетик-БГУ
      19.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Динамо-Брест2 : 1Энергетик-БГУ
      16.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Энергетик-БГУ2 : 1Динамо-Брест
      24.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Динамо-Брест6 : 2Энергетик-БГУ
      21.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Энергетик-БГУ1 : 1Динамо-Брест
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ18106235-133666,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ17104331-153466,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С16103326-93368,8
      4 Динамо Мн1695224-143266,7
      5 Ислочь1894528-213157,4
      6 Минск1893631-263055,6
      7 Гомель1884623-212851,9
      8 Торпедо-БелАЗ1874722-202546,3
      9 Неман1759322-212447,1
      10 Славия-Мозырь1773725-262447,1
      11 Белшина1856726-282138,9
      12 Слуцк1846820-301833,3
      13 Витебск18351016-281425,9
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал18341112-281324,1
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест17251011-261121,6
      16
      Зона вылета
      		Днепр М18231318-44916,7

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