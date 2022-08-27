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Неман - Ислочь 27 Августа прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
27 Августа 2022 года в 19:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
Неман
Ислочь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Ислочь, которое состоится 27 Августа 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Неман
      Гродно
      Ислочь
      Минский район
      Главные тренеры
      Беларусь Игорь Николаевич Ковалевич
      Беларусь Артём Александрович Радьков
      История личных встреч
      16.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Ислочь1 : 1Неман
      11.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Ислочь2 : 0Неман
      01.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Неман1 : 2Ислочь
      04.07.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 16 Неман1 : 0Ислочь
      21.03.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 1 Ислочь1 : 0Неман
      16.08.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 18 Неман1 : 1Ислочь
      14.04.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 3 Ислочь1 : 0Неман
      16.09.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 21 Неман6 : 0Ислочь
      06.05.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 6 Ислочь1 : 2Неман
      06.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Неман1 : 1Ислочь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ18106235-133666,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ17104331-153466,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Шахтёр С16103326-93368,8
      4 Динамо Мн1695224-143266,7
      5 Ислочь1894528-213157,4
      6 Минск1893631-263055,6
      7 Гомель1884623-212851,9
      8 Торпедо-БелАЗ1874722-202546,3
      9 Неман1759322-212447,1
      10 Славия-Мозырь1773725-262447,1
      11 Белшина1856726-282138,9
      12 Слуцк1846820-301833,3
      13 Витебск18351016-281425,9
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал18341112-281324,1
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест17251011-261121,6
      16
      Зона вылета
      		Днепр М18231318-44916,7

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