Неман - Ислочь 27 Августа прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
27 Августа 2022 года в 19:45 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Ислочь, которое состоится 27 Августа 2022 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Ислочь
Минский район
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
|Артём Александрович Радьков
История личных встреч
|16.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|1 : 1
|11.09.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|2 : 0
|01.05.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|1 : 2
|04.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|1 : 0
|21.03.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|1 : 0
|16.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|1 : 1
|14.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 3
|1 : 0
|16.09.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 21
|6 : 0
|06.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 6
|1 : 2
|06.08.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|18
|10
|6
|2
|35-13
|36
|66,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|17
|10
|4
|3
|31-15
|34
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Шахтёр С
|16
|10
|3
|3
|26-9
|33
|68,8
|4
|Динамо Мн
|16
|9
|5
|2
|24-14
|32
|66,7
|5
|Ислочь
|18
|9
|4
|5
|28-21
|31
|57,4
|6
|Минск
|18
|9
|3
|6
|31-26
|30
|55,6
|7
|Гомель
|18
|8
|4
|6
|23-21
|28
|51,9
|8
|Торпедо-БелАЗ
|18
|7
|4
|7
|22-20
|25
|46,3
|9
|Неман
|17
|5
|9
|3
|22-21
|24
|47,1
|10
|Славия-Мозырь
|17
|7
|3
|7
|25-26
|24
|47,1
|11
|Белшина
|18
|5
|6
|7
|26-28
|21
|38,9
|12
|Слуцк
|18
|4
|6
|8
|20-30
|18
|33,3
|13
|Витебск
|18
|3
|5
|10
|16-28
|14
|25,9
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|18
|3
|4
|11
|12-28
|13
|24,1
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|17
|2
|5
|10
|11-26
|11
|21,6
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|18
|2
|3
|13
|18-44
|9
|16,7