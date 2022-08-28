Урал - Зенит 28 Августа прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+2' Всё, прозвучал финальный свисток! «Зенит» одерживает первую выездную победу в нынешнем сезоне, разгромив «Урал» со счётом 4:0!

90+2' Кассьерра убегал один на один, но наносил удар из пределов штрафной с плотно идущим за спиной защитником — Помазун справился с угрозой!

90+1' Всего две минуты Павел Шадыханов компенсировал ко времени второго тайма.

90' Евсеев пытался перебросить Кержакова, но мяч полетел выше ворот!

88' Круговой от углового флажка закрутил мяч в район вратарской, но уральцы не позволили состояться удару в упор.

86' Гаджимурадов разыграл стеночку с партнёром и неплохо пробил низом из-за штрафной — в метре от ближней штанги!

84' Кассьерра здорово выводил Мантуана на удар из центра штрафной, но Гаджимурадов вмешался со спины!

82' Кассьерра откликнулся на заброс в штрафную, но пробивал уже с острого угла — Помазун отразил мяч! А далее уже Кузьмичев подстраховал вратаря, отбив мяч у линии ворот!

80' Свисток арбитра прервал атаку гостей. Мантуан забрался в положение «вне игры».

78' Данил Круговой Круговой вместо Вендела — ещё одна замена «Зенита».

78' Густаво Мантуан Малком заменён. Мантуан вошёл в игру.

76' Малком Малком за грубый фол против Каштанова нарвался на жёлтую карточку.

74' Алексей Евсеев Евсеев заменил Бикфалви.

73' Фаниль Сунгатулин Сунгатулин появился на поле, заменив Газинского.

73' Илья Быковский Быковский вошёл в игру, заменив Гогличидзе.

73' Александр Ерохин Ерохин заменил Кузяева.

72' 0:4 Родригао ГОЛ! После розыгрыша углового последовала подача в направлении Кассьерры, но тому в борьбе не удалось нанести удар головой, а Родригао, подкараулив удобный отскок в центр штрафной, мощно пробил точно в цель!

71' Караваев аккуратно покатил мяч к линии штрафной, но Кузяев в касание пробил неудачно — намного выше ворот.

70' Сантос от угла поля закрутил мяч во вратарскую «Урала» — прямо в руки Помазуна.

68' Бакаев слева исполнил кросс к линии вратарской, где Малкому в последний момент помешали пробить с лёта!

66' «Зенит» не спешит выходить в атаку, уверенно контролируя мяч на своей половине. Без намёка на прессинг от «Урала».

64' Зелимхан Бакаев Бакаев вместо Мостового — вторая замена «Зенита».

64' Матео Кассьерра Кассьерра заменил Сергеева.

62' Иван Кузьмичёв Кузьмичев заменил получившего травму Герасимова.

60' 0:3 Малком ГОЛ! Передача Сергеева из глубины разогнала атаку гостей, Малком на скорости легко ушёл от захромавшего Герасимова, ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря в дальний угол ворот! И это дубль!

59' Бевеев ошибся в обороне, что позволило Мостовому нанести удар -Помазун среагировал!

58' Бикфалви с дальней дистанции нанёс удар, по пути случился небольшой рикошет, но он несильно помешал Кержакову.

56' Рамазан Гаджимурадов Время первой замены. Гаджимурадов вместо Юшина.

54' 0:2 Андрей Мостовой ГОЛ! «Зенит» делает разницу в дебюте второго тайма! Убежали питерцы в контратаку, Вендел получил передачу в штрафной и покатил мяч Мостовому, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота!

52' «Урал» контролирует мяч, но пока преимущественно на своей половине.

50' 0:1 Малком ГОЛ! Вендел сделал пас низом в штрафную на Кузяева, с ударом которого Помазун справился, но уральцы не успели перекрыть добивание Малкома — и десятка «Зенита» отправила мяч в сетку ворот!

49' Первый голевой момент «Зенита»! После заброса к радиусу штрафной Сергеев принял мяч, продавил защитника и пробил в направлении ближнего угла ворот — рядом со штангой!

48' Провели гости позиционную атаку, но так и не придумали, как обострить ситуацию у ворот Помазуна.

47' Юшин на фланге в подкате сбил Родригао. Это фол, но без карточки.

46' Возобновилась встреча! Второй тайм! Никаких изменений в составах команд.

45+1' Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Зенит» владел территориальным преимуществом, но серьёзно не угрожал чужим воротам. А вот «Урал» создал один хороший момент — Кержакову пришлось тащить опасный удар Бикфалви головой. Пока по нулям!

45+1' Одну минуту Павел Шадыханов добавил ко времени первого тайма.

44' Завязла игра в центре поля. Ловрен двинул Каштанова по ногам, но избежал предупреждения.

42' Мостовой головой сделал скидку в центр штрафной «Урала», где Сергеев навязал борьбу, но нанести удар из-под защитника не удалось.

40' Бикфалви выполнил подачу в район дальней штанги, но в эту зону никто из партнёров не рванул.

39' Было у хозяев преимущество в атаке, но Юшин нанёс поспешный удар из-за штрафной — большой промах!

37' Гогличидзе в борьбе с Барриосом упал у чужой лицевой, но судья не зафиксировал нарушения правил.

35' Момент «Урала»! Бевеев справа выполнил отличную подачу в штрафную «Зенита», Бикфалви отклеился от защитника и пробил головой под дальнюю штангу — Кержаков в прыжке дотянулся до мяча!

33' Вендел на скорости протолкнул мяч в штрафную «Урала», где Малком попался в положение «вне игры».

31' И ещё один корнер заработали питерцы, но и тут подача Сантоса не доставила серьёзных проблем обороняющимся.

29' Право на угловой получили гости, но с подачей Сантоса в штрафную хозяева справились.

27' Справляется оборона «Урала» с длинными передачи в свою штрафную. Сергеев никак не дождётся заброса за спины защитникам.

25' Вендел не зацепился за мяч после длинного заброса в штрафную «Урала».

23' Алексей Каштанов Каштанов получил от Караваева толчок в спину в центре поля. Требовал форвард «Урала» показать карточку сопернику, но в итоге напросился сам на предупреждение!

21' Малком в борьбе с защитником прокинул мяч в лицевую, но не успел прострелить.

19' Алексей Герасимов Герасимов сорвал атаку «Зенита», придержав Кузяева за плечо! Это жёлтая карточка — вторая в пассив «Уралу»!

17' «Урал» задержался с мячом на чужой половине поля, но так и не потревожил Кержакова.

15' Отличная передача Малкома получилась на ход Мостовому, который ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, но своевременный подкат Эммерсона помешал Сергееву замкнуть дальнюю штангу!

14' Караваев справа вырезал кросс в центр уральской штрафной, рассчитывая на игру Сергеева головой, но Эммерсон не проиграл позицию.

12' И вновь Сергеев попался в положение «вне игры»! Очевидные моменты, которые не вызывают споров.

10' Помазун здорово подстраховал оборону «Урала», сыграв головой за пределами штрафной. А тут ещё и Сергеев находился в офсайде.

8' Пошла подача в центр питерской штрафной в направлении Каштанова, но тому не удалось в борьбе нанести удар головой.

6' Много свистков на старте матча от Павла Шадыханова. Караваев поддержал атаку гостей, но в борьбе с соперником нарушил правила.

4' Юшин не зацепился за линию офсайда после длинного заброса к штрафной «Зенита».

2' Эрик Бикфалви Бикфалви грубо сыграл против Вендела — это бесспорная жёлтая карточка. Хотя Семак требовал сразу прямую красную!

1' Через центр Малком на скорости пытался прорваться в штрафную «Урала», но в последний момент у него выбили мяч из-под ног!

1' Дан свисток к началу матча! «Зенит» разыграл мяч с центра поля!