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Урал - Зенит 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), 8 538 зрителей (24% при вместимости 35 696)
28 Августа 2022 года в 13:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Урал
Окончен
0 : 4
Зенит

  • 2'
    Эрик Бикфалви
  • 19'
    Алексей Герасимов
  • 23'
    Алексей Каштанов
0'
45'
90'
  • 50'
    0:1
    Малком
  • 54'
    0:2
    Андрей Мостовой
  • 60'
    0:3
    Малком
  • 72'
    0:4
    Родригао
  • 76'
    Малком
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Зенит, которое состоится 28 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
Зенит
Санкт-Петербург
1РоссияврИлья Помазун
93РоссиязщАлексей Герасимов
62'
4Конгозщ Эммерсон
46РоссиязщАртём Мамин
3РоссиязщЛео Гогличидзе
73'
22РоссиязщМингиян Бевеев
21РоссияпзВячеслав Подберёзкин
18РоссияпзЮрий Газинский
73'
79РоссиянпАлексей Каштанов
10РумыниянпЭрик Бикфалви
73'
7РоссиянпАлександр Юшин
57'
70РоссияпзРамазан Гаджимурадов
57'
25РоссиязщИван Кузьмичёв
62'
94РоссиязщИлья Быковский
73'
75РоссияпзФаниль Сунгатулин
73'
30РоссияпзАлексей Евсеев
73'
41РоссияврМихаил Кержаков
3БразилиязщДуглас дос Сантос
55Бразилиязщ Родригао
6ХорватиязщДеян Ловрен
15РоссиязщВячеслав Караваев
14РоссияпзДалер Кузяев
73'
5КолумбияпзВильмар Барриос
17РоссияпзАндрей Мостовой
64'
8Бразилияпз Вендел
79'
10Бразилиянп Малком
78'
33РоссиянпИван Сергеев
64'
7РоссияпзЗелимхан Бакаев
64'
30КолумбиянпМатео Кассьерра
64'
21РоссияпзАлександр Ерохин
73'
31БразилияпзГуставо Мантуан
78'
4РоссиязщДанил Круговой
79'
Запасные
98РоссияврНикита Алексеев
13РоссияврДмитрий Ландаков
14РоссияпзЮрий Железнов
95РоссияврГеоргий Королёв
1Бразилиявр Иван
23РоссиязщАрсен Адамов
28КазахстанзщНуралы Алип
2РоссиязщДмитрий Чистяков
19РоссияпзАлексей Сутормин
Главные тренеры
БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
РоссияСергей Богданович Семак
История личных встреч
16.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Зенит3 : 1Урал
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал0 : 0Зенит
27.01.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Зенит3 : 2Урал
05.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Зенит5 : 1Урал
19.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Урал1 : 1Зенит
14.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 22 Зенит7 : 1Урал
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Урал1 : 3Зенит
02.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Урал0 : 1Зенит
19.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Зенит4 : 1Урал
02.12.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит2 : 1Урал
Текстовая трансляция
90+2'
Всё, прозвучал финальный свисток! «Зенит» одерживает первую выездную победу в нынешнем сезоне, разгромив «Урал» со счётом 4:0!
90+2'
Кассьерра убегал один на один, но наносил удар из пределов штрафной с плотно идущим за спиной защитником — Помазун справился с угрозой!
90+1'
Всего две минуты Павел Шадыханов компенсировал ко времени второго тайма.
90'
Евсеев пытался перебросить Кержакова, но мяч полетел выше ворот!
88'
Круговой от углового флажка закрутил мяч в район вратарской, но уральцы не позволили состояться удару в упор.
86'
Гаджимурадов разыграл стеночку с партнёром и неплохо пробил низом из-за штрафной — в метре от ближней штанги!
84'
Кассьерра здорово выводил Мантуана на удар из центра штрафной, но Гаджимурадов вмешался со спины!
82'
Кассьерра откликнулся на заброс в штрафную, но пробивал уже с острого угла — Помазун отразил мяч! А далее уже Кузьмичев подстраховал вратаря, отбив мяч у линии ворот!
80'
Свисток арбитра прервал атаку гостей. Мантуан забрался в положение «вне игры».
78'
 
Данил Круговой
Круговой вместо Вендела — ещё одна замена «Зенита».
78'
 
Густаво Мантуан
Малком заменён. Мантуан вошёл в игру.
76'
 
Малком
Малком за грубый фол против Каштанова нарвался на жёлтую карточку.
74'
 
Алексей Евсеев
Евсеев заменил Бикфалви.
73'
 
Фаниль Сунгатулин
Сунгатулин появился на поле, заменив Газинского.
73'
 
Илья Быковский
Быковский вошёл в игру, заменив Гогличидзе.
73'
 
Александр Ерохин
Ерохин заменил Кузяева.
72'
0:4
Родригао
ГОЛ! После розыгрыша углового последовала подача в направлении Кассьерры, но тому в борьбе не удалось нанести удар головой, а Родригао, подкараулив удобный отскок в центр штрафной, мощно пробил точно в цель!
71'
Караваев аккуратно покатил мяч к линии штрафной, но Кузяев в касание пробил неудачно — намного выше ворот.
70'
Сантос от угла поля закрутил мяч во вратарскую «Урала» — прямо в руки Помазуна.
68'
Бакаев слева исполнил кросс к линии вратарской, где Малкому в последний момент помешали пробить с лёта!
66'
«Зенит» не спешит выходить в атаку, уверенно контролируя мяч на своей половине. Без намёка на прессинг от «Урала».
64'
 
Зелимхан Бакаев
Бакаев вместо Мостового — вторая замена «Зенита».
64'
 
Матео Кассьерра
Кассьерра заменил Сергеева.
62'
 
Иван Кузьмичёв
Кузьмичев заменил получившего травму Герасимова.
60'
0:3
Малком
ГОЛ! Передача Сергеева из глубины разогнала атаку гостей, Малком на скорости легко ушёл от захромавшего Герасимова, ворвался в штрафную и пробил мимо вратаря в дальний угол ворот! И это дубль!
59'
Бевеев ошибся в обороне, что позволило Мостовому нанести удар -Помазун среагировал!
58'
Бикфалви с дальней дистанции нанёс удар, по пути случился небольшой рикошет, но он несильно помешал Кержакову.
56'
 
Рамазан Гаджимурадов
Время первой замены. Гаджимурадов вместо Юшина.
54'
0:2
Андрей Мостовой
ГОЛ! «Зенит» делает разницу в дебюте второго тайма! Убежали питерцы в контратаку, Вендел получил передачу в штрафной и покатил мяч Мостовому, которому оставалось лишь попасть в пустые ворота!
52'
«Урал» контролирует мяч, но пока преимущественно на своей половине.
50'
0:1
Малком
ГОЛ! Вендел сделал пас низом в штрафную на Кузяева, с ударом которого Помазун справился, но уральцы не успели перекрыть добивание Малкома — и десятка «Зенита» отправила мяч в сетку ворот!
49'
Первый голевой момент «Зенита»! После заброса к радиусу штрафной Сергеев принял мяч, продавил защитника и пробил в направлении ближнего угла ворот — рядом со штангой!
48'
Провели гости позиционную атаку, но так и не придумали, как обострить ситуацию у ворот Помазуна.
47'
Юшин на фланге в подкате сбил Родригао. Это фол, но без карточки.
46'
Возобновилась встреча! Второй тайм! Никаких изменений в составах команд.
45+1'
Прозвучал свисток на перерыв! В первом тайме «Зенит» владел территориальным преимуществом, но серьёзно не угрожал чужим воротам. А вот «Урал» создал один хороший момент — Кержакову пришлось тащить опасный удар Бикфалви головой. Пока по нулям!
45+1'
Одну минуту Павел Шадыханов добавил ко времени первого тайма.
44'
Завязла игра в центре поля. Ловрен двинул Каштанова по ногам, но избежал предупреждения.
42'
Мостовой головой сделал скидку в центр штрафной «Урала», где Сергеев навязал борьбу, но нанести удар из-под защитника не удалось.
40'
Бикфалви выполнил подачу в район дальней штанги, но в эту зону никто из партнёров не рванул.
39'
Было у хозяев преимущество в атаке, но Юшин нанёс поспешный удар из-за штрафной — большой промах!
37'
Гогличидзе в борьбе с Барриосом упал у чужой лицевой, но судья не зафиксировал нарушения правил.
35'
Момент «Урала»! Бевеев справа выполнил отличную подачу в штрафную «Зенита», Бикфалви отклеился от защитника и пробил головой под дальнюю штангу — Кержаков в прыжке дотянулся до мяча!
33'
Вендел на скорости протолкнул мяч в штрафную «Урала», где Малком попался в положение «вне игры».
31'
И ещё один корнер заработали питерцы, но и тут подача Сантоса не доставила серьёзных проблем обороняющимся.
29'
Право на угловой получили гости, но с подачей Сантоса в штрафную хозяева справились.
27'
Справляется оборона «Урала» с длинными передачи в свою штрафную. Сергеев никак не дождётся заброса за спины защитникам.
25'
Вендел не зацепился за мяч после длинного заброса в штрафную «Урала».
23'
 
Алексей Каштанов
Каштанов получил от Караваева толчок в спину в центре поля. Требовал форвард «Урала» показать карточку сопернику, но в итоге напросился сам на предупреждение!
21'
Малком в борьбе с защитником прокинул мяч в лицевую, но не успел прострелить.
19'
 
Алексей Герасимов
Герасимов сорвал атаку «Зенита», придержав Кузяева за плечо! Это жёлтая карточка — вторая в пассив «Уралу»!
17'
«Урал» задержался с мячом на чужой половине поля, но так и не потревожил Кержакова.
15'
Отличная передача Малкома получилась на ход Мостовому, который ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, но своевременный подкат Эммерсона помешал Сергееву замкнуть дальнюю штангу!
14'
Караваев справа вырезал кросс в центр уральской штрафной, рассчитывая на игру Сергеева головой, но Эммерсон не проиграл позицию.
12'
И вновь Сергеев попался в положение «вне игры»! Очевидные моменты, которые не вызывают споров.
10'
Помазун здорово подстраховал оборону «Урала», сыграв головой за пределами штрафной. А тут ещё и Сергеев находился в офсайде.
8'
Пошла подача в центр питерской штрафной в направлении Каштанова, но тому не удалось в борьбе нанести удар головой.
6'
Много свистков на старте матча от Павла Шадыханова. Караваев поддержал атаку гостей, но в борьбе с соперником нарушил правила.
4'
Юшин не зацепился за линию офсайда после длинного заброса к штрафной «Зенита».
2'
 
Эрик Бикфалви
Бикфалви грубо сыграл против Вендела — это бесспорная жёлтая карточка. Хотя Семак требовал сразу прямую красную!
1'
Через центр Малком на скорости пытался прорваться в штрафную «Урала», но в последний момент у него выбили мяч из-под ног!
1'
Дан свисток к началу матча! «Зенит» разыграл мяч с центра поля!
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Урал» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1 Зенит752017-21781,0
2 Спартак М751118-51676,2
3 ЦСКА641116-71372,2
4 Сочи741213-121361,9
5 Динамо М734013-61361,9
6 Ростов633012-91266,7
7 Краснодар632111-71161,1
8 Крылья Советов72329-11942,9
9 Ахмат722310-11838,1
10 Химки72149-13733,3
11 Оренбург62048-12633,3
12 Пари Нижний Новгород713310-14628,6
13 Локомотив М61327-12633,3
14 Факел70439-16419,0
15
Зона вылета
Торпедо М60153-1415,6
16
Зона вылета
Урал70161-1514,8

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