Торпедо - Краснодар 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
28 Августа 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Краснодар, которое состоится 28 Августа 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торпедо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Николай Николаевич Савичев
|Александр Александрович Сторожук
История личных встреч
|17.05.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|2 : 2
|24.08.2014
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|0 : 3
|22.02.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2013
|2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Торпедо» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Спартак М
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|76,2
|2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-2
|14
|77,8
|3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|72,2
|4
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|61,9
|5
|Динамо М
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|61,9
|6
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|66,7
|7
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|61,1
|8
|Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|42,9
|9
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|38,1
|10
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|33,3
|11
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|33,3
|12
|Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|28,6
|13
|Локомотив М
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|33,3
|14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|19,0
| 15
Зона вылета
|Урал
|6
|0
|1
|5
|1-11
|1
|5,6
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|5,6