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Торпедо - Краснодар 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
28 Августа 2022 года в 17:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Евгений Кукуляк (Калуга, Россия);
Торпедо МКраснодар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торпедо М - Краснодар, которое состоится 28 Августа 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торпедо М
      Москва
      Краснодар
      Краснодар
      Главные тренеры
      РоссияНиколай Николаевич Савичев
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      История личных встреч
      17.05.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Краснодар2 : 2Торпедо М
      24.08.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Торпедо М0 : 3Краснодар
      22.02.2013 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2013 Краснодар2 : 3Торпедо М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Торпедо» — «Краснодар». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Спартак М751118-51676,2
      2 Зенит642013-21477,8
      3 ЦСКА641116-71372,2
      4 Сочи741213-121361,9
      5 Динамо М734013-61361,9
      6 Ростов633012-91266,7
      7 Краснодар632111-71161,1
      8 Крылья Советов72329-11942,9
      9 Ахмат722310-11838,1
      10 Химки72149-13733,3
      11 Оренбург62048-12633,3
      12 Пари Нижний Новгород713310-14628,6
      13 Локомотив М61327-12633,3
      14 Факел70439-16419,0
      15
      Зона вылета
      		Урал60151-1115,6
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М60153-1415,6

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