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Локомотив - Оренбург 28 Августа прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
28 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Локомотив М
Оренбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Оренбург, которое состоится 28 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Локомотив М
      Москва
      Оренбург
      Оренбург
      53РоссияврДаниил Худяков
      2РоссиязщДмитрий Живоглядов
      16ХорватиязщТин Едвай
      4РоссиязщСтанислав Магкеев
      71РоссияпзНаир Тикнизян
      93РоссияпзАртём Карпукас
      6РоссияпзДмитрий Баринов
      7НидерландыпзГирано Керк
      11РоссияпзАнтон Миранчук
      25ГвинеянпФрансуа Камано
      9РоссиянпИван Игнатьев
      1РоссияврЕвгений Гошев
      22БеларусьзщАлександр Павловец
      3БеларусьзщМихаил Сиваков
      4РоссиязщДанила Хотулёв
      2РоссиязщВладимир Полуяхтов
      25БеларусьзщКирилл Печенин
      5РоссияпзТимур Аюпов
      23АргентинапзЛукас Вера
      7РоссияпзСтепан Оганесян
      80Коста-РикапзХимми Марин
      77РоссиянпВладимир Сычевой
      Запасные
      1РоссияврМаринато Гильерме
      60РоссияврАндрей Савин
      59РоссиязщЕгор Погостнов
      18РоссиязщМарк Мампасси
      69РоссияпзДаниил Куликов
      75РоссияпзСергей Бабкин
      5РоссияпзКонстантин Марадишвили
      77ЧерногориянпМарко Раконьяц
      90РоссияврАлексей Кеняйкин
      99РоссияврНиколай Сысуев
      15Босния и ГерцеговиназщРенато Гойкович
      11БолгариязщМаттео Стаматов
      19РоссияпзАлександр Эктов
      38РоссияпзНиколай Титков
      21АргентинапзГабриэль Флорентин
      70РоссиянпБатраз Гурциев
      20ПарагвайнпДиего Акоста
      Главные тренеры
      ГерманияЙозеф Циннбауэр
      ЧехияМарцел Личка
      История личных встреч
      21.06.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Локомотив М1 : 0Оренбург
      22.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Оренбург2 : 3Локомотив М
      08.12.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Локомотив М2 : 1Оренбург
      12.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Оренбург1 : 0Локомотив М
      13.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Локомотив М4 : 0Оренбург
      19.11.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Оренбург1 : 1Локомотив М
      29.04.2015 Кубок России 1/2 финала Оренбург1 : 1 3 : 4Локомотив М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит752017-21781,0
      2 Спартак М751118-51676,2
      3 ЦСКА641116-71372,2
      4 Сочи741213-121361,9
      5 Динамо М734013-61361,9
      6 Ростов633012-91266,7
      7 Краснодар632111-71161,1
      8 Крылья Советов72329-11942,9
      9 Ахмат722310-11838,1
      10 Химки72149-13733,3
      11 Оренбург62048-12633,3
      12 Пари Нижний Новгород713310-14628,6
      13 Локомотив М61327-12633,3
      14 Факел70439-16419,0
      15
      Зона вылета
      		Торпедо М60153-1415,6
      16
      Зона вылета
      		Урал70161-1514,8

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