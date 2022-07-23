Локомотив - Оренбург 28 Августа прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
28 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 7-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Оренбург, которое состоится 28 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Оренбург
Оренбург
|53
|вр
|Даниил Худяков
|2
|зщ
|Дмитрий Живоглядов
|16
|зщ
|Тин Едвай
|4
|зщ
|Станислав Магкеев
|71
|пз
|Наир Тикнизян
|93
|пз
|Артём Карпукас
|6
|пз
|Дмитрий Баринов
|7
|пз
|Гирано Керк
|11
|пз
|Антон Миранчук
|25
|нп
|Франсуа Камано
|9
|нп
|Иван Игнатьев
|1
|вр
|Евгений Гошев
|22
|зщ
|Александр Павловец
|3
|зщ
|Михаил Сиваков
|4
|зщ
|Данила Хотулёв
|2
|зщ
|Владимир Полуяхтов
|25
|зщ
|Кирилл Печенин
|5
|пз
|Тимур Аюпов
|23
|пз
|Лукас Вера
|7
|пз
|Степан Оганесян
|80
|пз
|Химми Марин
|77
|нп
|Владимир Сычевой
Запасные
|1
|вр
|Маринато Гильерме
|60
|вр
|Андрей Савин
|59
|зщ
|Егор Погостнов
|18
|зщ
|Марк Мампасси
|69
|пз
|Даниил Куликов
|75
|пз
|Сергей Бабкин
|5
|пз
|Константин Марадишвили
|77
|нп
|Марко Раконьяц
|90
|вр
|Алексей Кеняйкин
|99
|вр
|Николай Сысуев
|15
|зщ
|Ренато Гойкович
|11
|зщ
|Маттео Стаматов
|19
|пз
|Александр Эктов
|38
|пз
|Николай Титков
|21
|пз
|Габриэль Флорентин
|70
|нп
|Батраз Гурциев
|20
|нп
|Диего Акоста
Главные тренеры
|Йозеф Циннбауэр
|Марцел Личка
История личных встреч
|21.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|1 : 0
|22.09.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|2 : 3
|08.12.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 17
|2 : 1
|12.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|1 : 0
|13.05.2017
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|4 : 0
|19.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|1 : 1
|29.04.2015
|Кубок России
|1/2 финала
|1 : 1 3 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Локомотив» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|17-2
|17
|81,0
|2
|Спартак М
|7
|5
|1
|1
|18-5
|16
|76,2
|3
|ЦСКА
|6
|4
|1
|1
|16-7
|13
|72,2
|4
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|61,9
|5
|Динамо М
|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|61,9
|6
|Ростов
|6
|3
|3
|0
|12-9
|12
|66,7
|7
|Краснодар
|6
|3
|2
|1
|11-7
|11
|61,1
|8
|Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|9-11
|9
|42,9
|9
|Ахмат
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|38,1
|10
|Химки
|7
|2
|1
|4
|9-13
|7
|33,3
|11
|Оренбург
|6
|2
|0
|4
|8-12
|6
|33,3
|12
|Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|3
|10-14
|6
|28,6
|13
|Локомотив М
|6
|1
|3
|2
|7-12
|6
|33,3
|14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|19,0
| 15
Зона вылета
|Торпедо М
|6
|0
|1
|5
|3-14
|1
|5,6
| 16
Зона вылета
|Урал
|7
|0
|1
|6
|1-15
|1
|4,8