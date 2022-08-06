01:35 ()
Свернуть список

Астон Вилла - Вест Хэм 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
28 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Вест Хэм Юнайтед
      Лондон
      Главные тренеры
      АнглияСтивен Джеррард
      ШотландияДэвид Мойес
      История личных встреч
      13.03.2022 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
      31.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 10 Астон Вилла1 : 4Вест Хэм Юнайтед
      03.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 22 Астон Вилла1 : 3Вест Хэм Юнайтед
      30.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 10 Вест Хэм Юнайтед2 : 1Астон Вилла
      26.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 38 Вест Хэм Юнайтед1 : 1Астон Вилла
      16.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 5 Астон Вилла0 : 0Вест Хэм Юнайтед
      02.02.2016 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вест Хэм Юнайтед2 : 0Астон Вилла
      26.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 18 Астон Вилла1 : 1Вест Хэм Юнайтед
      09.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 36 Астон Вилла1 : 0Вест Хэм Юнайтед
      08.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 11 Вест Хэм Юнайтед0 : 0Астон Вилла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал440011-312100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити431013-51083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Брайтон энд Хоув Альбион43105-11083,3
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур32107-3777,8
      5
      Лига Европы
      		Лидс Юнайтед42117-4758,3
      6 Челси42115-6758,3
      7 Манчестер Юнайтед42024-7650,0
      8 Ливерпуль412113-5541,7
      9 Брентфорд41219-6541,7
      10 Ньюкасл Юнайтед31205-3555,6
      11 Фулхэм41216-6541,7
      12 Ноттингем Форест31112-3444,4
      13 Кристал Пэлас41126-8433,3
      14 Саутгемптон41125-8433,3
      15 Астон Вилла31023-6333,3
      16 Борнмут41032-16325,0
      17 Эвертон40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон30121-3111,1
      19
      Зона вылета
      		Лестер Сити40136-1018,3
      20
      Зона вылета
      		Вест Хэм Юнайтед30030-500,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close