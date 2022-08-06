Астон Вилла - Вест Хэм 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
28 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 4-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 28 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Главные тренеры
|Стивен Джеррард
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|13.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 1
|31.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 4
|03.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|1 : 3
|30.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 1
|26.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|1 : 1
|16.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|0 : 0
|02.02.2016
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 0
|26.12.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 1
|09.05.2015
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 0
|08.11.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|3
|1
|0
|5-1
|10
|83,3
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Лидс Юнайтед
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|58,3
|6
|Челси
|4
|2
|1
|1
|5-6
|7
|58,3
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|50,0
|8
|Ливерпуль
|4
|1
|2
|1
|13-5
|5
|41,7
|9
|Брентфорд
|4
|1
|2
|1
|9-6
|5
|41,7
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|2
|0
|5-3
|5
|55,6
|11
|Фулхэм
|4
|1
|2
|1
|6-6
|5
|41,7
|12
|Ноттингем Форест
|3
|1
|1
|1
|2-3
|4
|44,4
|13
|Кристал Пэлас
|4
|1
|1
|2
|6-8
|4
|33,3
|14
|Саутгемптон
|4
|1
|1
|2
|5-8
|4
|33,3
|15
|Астон Вилла
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|33,3
|16
|Борнмут
|4
|1
|0
|3
|2-16
|3
|25,0
|17
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|16,7
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|1-3
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|4
|0
|1
|3
|6-10
|1
|8,3
| 20
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0
|0
|3
|0-5
|0
|0,0