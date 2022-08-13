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Хетафе - Вильярреал 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
28 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
Хетафе
Вильярреал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вильярреал, которое состоится 28 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Вильярреал
      Вильярреал
      Главные тренеры
      ИспанияКике Санчес Флорес
      ИспанияУнаи Эмери
      История личных встреч
      16.04.2022 Испания - Примера Тур 32 Хетафе1 : 2Вильярреал
      07.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Вильярреал1 : 0Хетафе
      02.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Вильярреал1 : 0Хетафе
      08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Хетафе1 : 3Вильярреал
      08.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Хетафе1 : 3Вильярреал
      21.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Вильярреал1 : 0Хетафе
      18.05.2019 Испания - Примера Тур 38 Хетафе2 : 2Вильярреал
      12.01.2019 Испания - Примера Тур 19 Вильярреал1 : 2Хетафе
      25.02.2018 Испания - Примера Тур 25 Вильярреал1 : 0Хетафе
      24.09.2017 Испания - Примера Тур 6 Хетафе4 : 0Вильярреал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бетис33006-19100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Вильярреал22005-06100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22006-26100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна32014-2666,7
      5
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад32013-4666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Мальорка31113-2444,4
      7 Барселона21104-1466,7
      8 Атлетик Б21101-0466,7
      9 Райо Вальекано31112-2444,4
      10 Сельта31114-6444,4
      11 Валенсия21011-1350,0
      12 Атлетико М21013-2350,0
      13 Жирона31023-3333,3
      14 Альмерия20112-3116,7
      15 Севилья20112-3116,7
      16 Вальядолид20111-4116,7
      17 Эльче30121-5111,1
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол20112-4116,7
      19
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      20
      Зона вылета
      		Хетафе20021-600,0

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