Хетафе - Вильярреал 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
28 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Вильярреал, которое состоится 28 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Унаи Эмери
История личных встреч
|16.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 32
|1 : 2
|07.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 0
|02.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 0
|08.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 3
|08.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 35
|1 : 3
|21.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|12.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 19
|1 : 2
|25.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 25
|1 : 0
|24.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 6
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бетис
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
| 4
Лига чемпионов
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66,7
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Мальорка
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|44,4
|7
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|66,7
|8
|Атлетик Б
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|66,7
|9
|Райо Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|10
|Сельта
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|44,4
|11
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|50,0
|12
|Атлетико М
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|50,0
|13
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|33,3
|14
|Альмерия
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|15
|Севилья
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|16,7
|16
|Вальядолид
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|16,7
|17
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|16,7
| 19
Зона вылета
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Хетафе
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|0,0