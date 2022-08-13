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Эспаньол - Реал Мадрид 28 Августа прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
28 Августа 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
Эспаньол
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Реал Мадрид, которое состоится 28 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эспаньол
      Барселона
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияДиего Пенас Мартинес
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      30.04.2022 Испания - Примера Тур 34 Реал Мадрид4 : 0Эспаньол
      03.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Эспаньол2 : 1Реал Мадрид
      28.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Эспаньол0 : 1Реал Мадрид
      07.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
      27.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Эспаньол2 : 4Реал Мадрид
      22.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Реал Мадрид1 : 0Эспаньол
      27.02.2018 Испания - Примера Тур 26 Эспаньол1 : 0Реал Мадрид
      01.10.2017 Испания - Примера Тур 7 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
      18.02.2017 Испания - Примера Тур 23 Реал Мадрид2 : 0Эспаньол
      18.09.2016 Испания - Примера Тур 4 Эспаньол0 : 2Реал Мадрид
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Эспаньол» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бетис33006-19100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Вильярреал22005-06100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид22006-26100,0
      4
      Лига чемпионов
      		Осасуна32014-2666,7
      5
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад32013-4666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Мальорка31113-2444,4
      7 Барселона21104-1466,7
      8 Атлетик Б21101-0466,7
      9 Райо Вальекано31112-2444,4
      10 Альмерия31114-4444,4
      11 Сельта31114-6444,4
      12 Валенсия21011-1350,0
      13 Атлетико М21013-2350,0
      14 Жирона31023-3333,3
      15 Севилья30123-5111,1
      16 Вальядолид20111-4116,7
      17 Эспаньол20112-4116,7
      18
      Зона вылета
      		Эльче30121-5111,1
      19
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0
      20
      Зона вылета
      		Хетафе20021-600,0

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