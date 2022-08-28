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ПСЖ - Монако 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
28 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
ПСЖ
Монако

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 28 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСЖ
      Париж
      Монако
      Монако
      Главные тренеры
      ФранцияКристоф Галтье
      БельгияФилипп Клеман
      История личных встреч
      20.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 29 Монако3 : 0ПСЖ
      12.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 ПСЖ2 : 0Монако
      19.05.2021 Кубок Франции Финал Монако0 : 2ПСЖ
      21.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 26 ПСЖ0 : 2Монако
      20.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 11 Монако3 : 2ПСЖ
      15.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Монако1 : 4ПСЖ
      12.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 ПСЖ3 : 3Монако
      21.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 33 ПСЖ3 : 1Монако
      11.11.2018 Франция - Лига 1 Тур 13 Монако0 : 4ПСЖ
      04.08.2018 Суперкубок Франции Финал ПСЖ4 : 0Монако
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ330017-39100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс32107-3777,8
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель32107-3777,8
      4
      Лига Европы
      		Лилль42119-10758,3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Осер42116-7758,3
      6 Лион22006-26100,0
      7 Клермон32015-7666,7
      8 Тулуза31206-3555,6
      9 Брест31116-5444,4
      10 Лорьян21103-2466,7
      11 Ренн31113-3444,4
      12 Монако31114-6444,4
      13 Монпелье31026-9333,3
      14 Нант30212-3222,2
      15 Ницца30212-3222,2
      16 Анже30213-5222,2
      17
      Зона вылета
      		Страсбург40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Аяччо40133-718,3
      19
      Зона вылета
      		Реймс30124-9111,1
      20
      Зона вылета
      		Труа30033-1000,0

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