ПСЖ - Монако 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
28 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Монако, которое состоится 28 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Монако
Монако
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Филипп Клеман
История личных встреч
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|2 : 0
|19.05.2021
|Кубок Франции
|Финал
|0 : 2
|21.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 2
|20.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|3 : 2
|15.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|1 : 4
|12.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|3 : 3
|21.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|3 : 1
|11.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|0 : 4
|04.08.2018
|Суперкубок Франции
|Финал
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|17-3
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 4
Лига Европы
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|9-10
|7
|58,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Осер
|4
|2
|1
|1
|6-7
|7
|58,3
|6
|Лион
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|100,0
|7
|Клермон
|3
|2
|0
|1
|5-7
|6
|66,7
|8
|Тулуза
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|55,6
|9
|Брест
|3
|1
|1
|1
|6-5
|4
|44,4
|10
|Лорьян
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|11
|Ренн
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|44,4
|12
|Монако
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|44,4
|13
|Монпелье
|3
|1
|0
|2
|6-9
|3
|33,3
|14
|Нант
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|22,2
|15
|Ницца
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|22,2
|16
|Анже
|3
|0
|2
|1
|3-5
|2
|22,2
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|4
|0
|2
|2
|3-5
|2
|16,7
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|4
|0
|1
|3
|3-7
|1
|8,3
| 19
Зона вылета
|Реймс
|3
|0
|1
|2
|4-9
|1
|11,1
| 20
Зона вылета
|Труа
|3
|0
|0
|3
|3-10
|0
|0,0