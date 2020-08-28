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Лорьян - Клермон 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
28 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Лорьян
Клермон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Клермон, которое состоится 28 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лорьян
      Лорьян
      Клермон
      Клермон-Ферран
      Главные тренеры
      ФранцияРежис Ле Брис
      ФранцияПаскаль Гастьен
      История личных встреч
      13.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 28 Клермон0 : 2Лорьян
      03.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 9 Лорьян1 : 1Клермон
      15.02.2020 Франция - Лига 2 Тур 25 Лорьян0 : 1Клермон
      14.09.2019 Франция - Лига 2 Тур 7 Клермон0 : 2Лорьян
      22.02.2019 Франция - Лига 2 Тур 26 Клермон0 : 1Лорьян
      21.09.2018 Франция - Лига 2 Тур 8 Лорьян0 : 0Клермон
      19.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 22 Лорьян1 : 1Клермон
      18.08.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 4 Клермон0 : 2Лорьян
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ330017-39100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс32107-3777,8
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель32107-3777,8
      4
      Лига Европы
      		Лилль42119-10758,3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Осер42116-7758,3
      6 Лион22006-26100,0
      7 Клермон32015-7666,7
      8 Тулуза31206-3555,6
      9 Брест31116-5444,4
      10 Лорьян21103-2466,7
      11 Ренн31113-3444,4
      12 Монако31114-6444,4
      13 Монпелье31026-9333,3
      14 Нант30212-3222,2
      15 Ницца30212-3222,2
      16 Анже30213-5222,2
      17
      Зона вылета
      		Страсбург40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Аяччо40133-718,3
      19
      Зона вылета
      		Реймс30124-9111,1
      20
      Зона вылета
      		Труа30033-1000,0

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