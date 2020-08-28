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Брест - Монпелье 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
28 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
Брест
Монпелье

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Монпелье, которое состоится 28 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брест
      Брест
      Монпелье
      Монпелье
      Главные тренеры
      АрменияМишель Дер Закарян
      ФранцияОливье Далль'Оглио
      История личных встреч
      03.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 30 Монпелье1 : 2Брест
      11.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Брест0 : 4Монпелье
      16.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 37 Монпелье0 : 0Брест
      20.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 16 Брест2 : 2Монпелье
      21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Монпелье4 : 0Брест
      04.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 35 Монпелье2 : 1Брест
      12.12.2012 Франция - Лига 1 Тур 17 Брест1 : 2Монпелье
      04.02.2012 Франция - Лига 1 Тур 22 Монпелье1 : 0Брест
      17.09.2011 Франция - Лига 1 Тур 6 Брест2 : 2Монпелье
      01.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 33 Монпелье0 : 0Брест
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ330017-39100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс32107-3777,8
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель32107-3777,8
      4
      Лига Европы
      		Лилль42119-10758,3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Осер42116-7758,3
      6 Лион22006-26100,0
      7 Клермон32015-7666,7
      8 Тулуза31206-3555,6
      9 Брест31116-5444,4
      10 Лорьян21103-2466,7
      11 Ренн31113-3444,4
      12 Монако31114-6444,4
      13 Монпелье31026-9333,3
      14 Нант30212-3222,2
      15 Ницца30212-3222,2
      16 Анже30213-5222,2
      17
      Зона вылета
      		Страсбург40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Аяччо40133-718,3
      19
      Зона вылета
      		Реймс30124-9111,1
      20
      Зона вылета
      		Труа30033-1000,0

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