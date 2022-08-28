01:38 ()
Свернуть список

Реймс - Лион 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Огюст Делон II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
28 Августа 2022 года в 18:05 (+03:00). Франция - Лига 1, 4-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
Реймс
Лион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реймс - Лион, которое состоится 28 Августа 2022 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Огюст Делон II (Реймс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Реймс
      Реймс
      Лион
      Лион
      Главные тренеры
      ИспанияОскар Гарсия
      НидерландыПетер Бош
      История личных встреч
      20.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 29 Реймс0 : 0Лион
      01.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 16 Лион1 : 2Реймс
      12.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 Реймс1 : 1Лион
      29.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Лион3 : 0Реймс
      21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Реймс1 : 1Лион
      11.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 20 Лион1 : 1Реймс
      17.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 2 Реймс1 : 0Лион
      14.05.2016 Франция - Лига 1 Тур 38 Реймс4 : 1Лион
      03.10.2015 Франция - Лига 1 Тур 9 Лион1 : 0Реймс
      26.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 34 Реймс2 : 4Лион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Ланс43109-41083,3
      2
      Лига чемпионов
      		ПСЖ330017-39100,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель32107-3777,8
      4
      Лига Европы
      		Лилль42119-10758,3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Осер42116-7758,3
      6 Лион22006-26100,0
      7 Клермон32015-7666,7
      8 Тулуза31206-3555,6
      9 Брест31116-5444,4
      10 Лорьян21103-2466,7
      11 Ренн41124-5433,3
      12 Монако31114-6444,4
      13 Монпелье31026-9333,3
      14 Нант30212-3222,2
      15 Ницца30212-3222,2
      16 Анже30213-5222,2
      17
      Зона вылета
      		Страсбург40223-5216,7
      18
      Зона вылета
      		Аяччо40133-718,3
      19
      Зона вылета
      		Реймс30124-9111,1
      20
      Зона вылета
      		Труа30033-1000,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close