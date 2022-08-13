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Верона - Аталанта 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
28 Августа 2022 года в 19:30 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Главный судья: Алессандро Пронтера (Италия)
Верона
Аталанта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Аталанта, которое состоится 28 Августа 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Марк-Антонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Верона
      Верона
      Аталанта
      Бергамо
      Главные тренеры
      ИталияГабриэле Чоффи
      ИталияДжан Пьеро Гасперини
      История личных встреч
      18.04.2022 Италия - Серия А Тур 33 Аталанта1 : 2Верона
      12.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Верона1 : 2Аталанта
      21.03.2021 Италия - Серия А Тур 28 Верона0 : 2Аталанта
      28.11.2020 Италия - Серия А Тур 9 Аталанта0 : 2Верона
      18.07.2020 Италия - Серия А Тур 34 Верона1 : 1Аталанта
      07.12.2019 Италия - Серия А Тур 15 Аталанта3 : 2Верона
      18.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Верона0 : 5Аталанта
      25.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Аталанта3 : 0Верона
      03.02.2016 Италия - Серия А Тур 23 Верона2 : 1Аталанта
      20.09.2015 Италия - Серия А Тур 4 Аталанта1 : 1Верона
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Лацио32105-2777,8
      2
      Лига чемпионов
      		Торино32104-2777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Милан32107-3777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Рома32103-1777,8
      5
      Лига Европы
      		Наполи22009-26100,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Интер М32016-4666,7
      7 Ювентус31204-1555,6
      8 Сассуоло31113-5444,4
      9 Специя31113-5444,4
      10 Аталанта21103-1466,7
      11 Фиорентина21103-2466,7
      12 Удинезе31114-5444,4
      13 Верона20113-6116,7
      14 Болонья30122-5111,1
      15 Салернитана20110-1116,7
      16 Эмполи20110-1116,7
      17 Сампдория20110-2116,7
      18
      Зона вылета
      		Лечче20021-300,0
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе30033-600,0
      20
      Зона вылета
      		Монца30032-800,0

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