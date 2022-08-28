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Лечче - Эмполи 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
28 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
Лечче
Эмполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Эмполи, которое состоится 28 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лечче
      Лечче
      Эмполи
      Эмполи
      Главные тренеры
      ИталияМарко Барони
      ИталияПаоло Дзанетти
      История личных встреч
      10.05.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 38 Эмполи2 : 1Лечче
      24.01.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 19 Лечче2 : 2Эмполи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Лацио32105-2777,8
      2
      Лига чемпионов
      		Торино32104-2777,8
      3
      Лига чемпионов
      		Милан32107-3777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Рома32103-1777,8
      5
      Лига Европы
      		Наполи22009-26100,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Интер М32016-4666,7
      7 Ювентус31204-1555,6
      8 Сассуоло31113-5444,4
      9 Специя31113-5444,4
      10 Аталанта21103-1466,7
      11 Фиорентина21103-2466,7
      12 Удинезе31114-5444,4
      13 Верона20113-6116,7
      14 Болонья30122-5111,1
      15 Салернитана20110-1116,7
      16 Эмполи20110-1116,7
      17 Сампдория20110-2116,7
      18
      Зона вылета
      		Лечче20021-300,0
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе30033-600,0
      20
      Зона вылета
      		Монца30032-800,0

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