Лечче - Эмполи 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
28 Августа 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 3-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Эмполи, которое состоится 28 Августа 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лечче
Лечче
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Марко Барони
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|10.05.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 38
|2 : 1
|24.01.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 19
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|9-2
|6
|100,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Интер М
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|66,7
|7
|Ювентус
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|55,6
|8
|Сассуоло
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|44,4
|9
|Специя
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|44,4
|10
|Аталанта
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|66,7
|11
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|66,7
|12
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|44,4
|13
|Верона
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|16,7
|14
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|11,1
|15
|Салернитана
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|16
|Эмполи
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|17
|Сампдория
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|16,7
| 18
Зона вылета
|Лечче
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|0,0
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|0,0
| 20
Зона вылета
|Монца
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
|0,0