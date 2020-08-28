01:39 ()
Свернуть список

Кёльн - Штутгарт 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
28 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
Кёльн
Штутгарт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Штутгарт, которое состоится 28 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кёльн
      Кёльн
      Штутгарт
      Штутгарт
      Главные тренеры
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      СШАПеллегрино Матараццо
      История личных встреч
      14.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 34 Штутгарт2 : 1Кёльн
      19.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Кёльн1 : 0Штутгарт
      27.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Штутгарт0 : 2Кёльн
      20.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Кёльн0 : 1Штутгарт
      23.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Штутгарт1 : 1Кёльн
      04.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 25 Кёльн2 : 3Штутгарт
      13.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 8 Штутгарт2 : 1Кёльн
      23.01.2016 Германия - Бундеслига Тур 18 Кёльн1 : 3Штутгарт
      16.08.2015 Германия - Бундеслига Тур 1 Штутгарт1 : 3Кёльн
      04.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 19 Кёльн0 : 0Штутгарт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария431016-21083,3
      2
      Лига чемпионов
      		Унион431011-31083,3
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург43017-3975,0
      4
      Лига чемпионов
      		Хоффенхайм43018-5975,0
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д43017-4975,0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия М42207-4866,7
      7 Майнц42114-5758,3
      8 Кёльн31206-4555,6
      9 Вердер31207-6555,6
      10 РБ Лейпциг41216-5541,7
      11 Байер41034-6325,0
      12 Аугсбург41033-8325,0
      13 Штутгарт30213-4222,2
      14 Вольфсбург40222-6216,7
      15 Айнтрахт Ф30213-8222,2
      16 Шальке-0440224-11216,7
      17
      Зона вылета
      		Герта40132-618,3
      18
      Зона вылета
      		Бохум40043-1300,0

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close