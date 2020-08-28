Кёльн - Штутгарт 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
28 Августа 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Штутгарт, которое состоится 28 Августа 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|14.05.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|2 : 1
|19.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|1 : 0
|27.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 1
|23.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|04.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|2 : 3
|13.10.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 1
|23.01.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 3
|16.08.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 3
|04.02.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|16-2
|10
|83,3
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|75,0
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|75,0
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|75,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|66,7
|7
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|58,3
|8
|Кёльн
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|55,6
|9
|Вердер
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|55,6
|10
|РБ Лейпциг
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|41,7
|11
|Байер
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|25,0
|12
|Аугсбург
|4
|1
|0
|3
|3-8
|3
|25,0
|13
|Штутгарт
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|14
|Вольфсбург
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|16,7
|15
|Айнтрахт Ф
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|22,2
|16
|Шальке-04
|4
|0
|2
|2
|4-11
|2
|16,7
| 17
Зона вылета
|Герта
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|8,3
| 18
Зона вылета
|Бохум
|4
|0
|0
|4
|3-13
|0
|0,0