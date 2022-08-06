Вердер - Айнтрахт 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
28 Августа 2022 года в 18:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 4-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Айнтрахт Ф, которое состоится 28 Августа 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|26.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|2 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 1
|03.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 3
|04.03.2020
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|06.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|2 : 2
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 2
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 2
|01.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 1
|03.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|2 : 1
|07.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|3
|1
|0
|16-2
|10
|83,3
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|83,3
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|3
|0
|1
|7-3
|9
|75,0
| 4
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|4
|3
|0
|1
|8-5
|9
|75,0
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|4
|3
|0
|1
|7-4
|9
|75,0
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|66,7
|7
|Майнц
|4
|2
|1
|1
|4-5
|7
|58,3
|8
|Кёльн
|3
|1
|2
|0
|6-4
|5
|55,6
|9
|Вердер
|3
|1
|2
|0
|7-6
|5
|55,6
|10
|РБ Лейпциг
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|41,7
|11
|Байер
|4
|1
|0
|3
|4-6
|3
|25,0
|12
|Аугсбург
|4
|1
|0
|3
|3-8
|3
|25,0
|13
|Штутгарт
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|22,2
|14
|Вольфсбург
|4
|0
|2
|2
|2-6
|2
|16,7
|15
|Айнтрахт Ф
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|22,2
|16
|Шальке-04
|4
|0
|2
|2
|4-11
|2
|16,7
| 17
Зона вылета
|Герта
|4
|0
|1
|3
|2-6
|1
|8,3
| 18
Зона вылета
|Бохум
|4
|0
|0
|4
|3-13
|0
|0,0