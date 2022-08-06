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Риу Аве - Порту 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
28 Августа 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
Риу Аве
Порту

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Порту, которое состоится 28 Августа 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Риу Аве
      Вила-ду-Конде
      Порту
      Порту
      Главные тренеры
      ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
      ПортугалияСержиу Консейсау
      История личных встреч
      16.12.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 3 Порту1 : 0Риу Аве
      15.05.2021 Португалия - Примейра Тур 33 Риу Аве0 : 3Порту
      01.02.2021 Португалия - Примейра Тур 16 Порту2 : 0Риу Аве
      07.03.2020 Португалия - Примейра Тур 24 Порту1 : 1Риу Аве
      29.09.2019 Португалия - Примейра Тур 7 Риу Аве0 : 1Порту
      26.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Риу Аве2 : 2Порту
      23.12.2018 Португалия - Примейра Тур 14 Порту2 : 1Риу Аве
      18.02.2018 Португалия - Примейра Тур 23 Порту5 : 0Риу Аве
      22.12.2017 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 1 Порту3 : 0Риу Аве
      17.09.2017 Португалия - Примейра Тур 6 Риу Аве1 : 2Порту
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Порту33009-19100,0
      2 Бенфика33008-09100,0
      3 Портимоненсе43016-2975,0
      4 Брага321011-3777,8
      5 Эшторил42117-3758,3
      6 Витория Гимарайнш32013-2666,7
      7 Арока32013-5666,7
      8 Боавишта42023-6650,0
      9 Визела31112-2444,4
      10 Шавиш31113-3444,4
      11 Каза Пия31112-1444,4
      12 Спортинг31116-6444,4
      13 Жил Висенте31111-1444,4
      14 Санта-Клара30122-4111,1
      15 Риу Аве30122-6111,1
      16 Фамаликан30120-5111,1
      17 Пасуш де Феррейра30030-700,0
      18 Маритиму40042-1300,0

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