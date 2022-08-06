Риу Аве - Порту 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия), вместимость: 12815
28 Августа 2022 года в 22:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 4-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Риу Аве - Порту, которое состоится 28 Августа 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Риу Аве (Вила-ду-Конде, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Риу Аве
Вила-ду-Конде
Порту
Порту
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|16.12.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 3
|1 : 0
|15.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 33
|0 : 3
|01.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 16
|2 : 0
|07.03.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 1
|29.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|0 : 1
|26.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|2 : 2
|23.12.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|2 : 1
|18.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|5 : 0
|22.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 1
|3 : 0
|17.09.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Порту
|3
|3
|0
|0
|9-1
|9
|100,0
|2
|Бенфика
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|100,0
|3
|Портимоненсе
|4
|3
|0
|1
|6-2
|9
|75,0
|4
|Брага
|3
|2
|1
|0
|11-3
|7
|77,8
|5
|Эшторил
|4
|2
|1
|1
|7-3
|7
|58,3
|6
|Витория Гимарайнш
|3
|2
|0
|1
|3-2
|6
|66,7
|7
|Арока
|3
|2
|0
|1
|3-5
|6
|66,7
|8
|Боавишта
|4
|2
|0
|2
|3-6
|6
|50,0
|9
|Визела
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|10
|Шавиш
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|44,4
|11
|Каза Пия
|3
|1
|1
|1
|2-1
|4
|44,4
|12
|Спортинг
|3
|1
|1
|1
|6-6
|4
|44,4
|13
|Жил Висенте
|3
|1
|1
|1
|1-1
|4
|44,4
|14
|Санта-Клара
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|11,1
|15
|Риу Аве
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|11,1
|16
|Фамаликан
|3
|0
|1
|2
|0-5
|1
|11,1
|17
|Пасуш де Феррейра
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
|0,0
|18
|Маритиму
|4
|0
|0
|4
|2-13
|0
|0,0