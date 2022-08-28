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Утрехт - Аякс 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
28 Августа 2022 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
Утрехт
2-й тайм, 75'
0 : 2
Аякс

  • 54'
    Отман Бауссайд
0'
45'
90'
  • 10'
    0:1
    Стивен Бергёйс
  • 35'
    Юрриен Тимбер
  • 36'
    Девин Ренс
  • 45+1'
    0:2
    Брайан Бробби
  • 67'
    Душан Тадич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Аякс, которое состоится 28 Августа 2022 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
Аякс
Амстердам
1ГрецияврВассилис Баркас
5НидерландызщХидде тер Авест
2НидерландызщМарк ван дер Марель
24НидерландызщНик Виргевер
15НидерландызщДжевенсио ван дер Кюст
18НидерландыпзЙенс Торнстра
8НидерландыпзЛюк Брауэрс
26БельгияпзОтман Бауссайд
59'
29ФранциянпМусса Силла
28НидерландынпБас Дост
7НидерландынпДайшон Редан
67'
10СШАпзТейлор Бут
59'
9ГрециянпАнастасиос Дувикас
67'
22НидерландыврРемко Пасвер
15НидерландызщДевин Ренс
38'
2НидерландызщЮрриен Тимбер
3НигериязщКэлвин Бейсси
17НидерландызщДейли Блинд
57'
4МексикапзЭдсон Альварес
8НидерландыпзКеннет Тейлор
23НидерландыпзСтивен Бергёйс
10СербиянпДушан Тадич
9НидерландынпБрайан Бробби
7НидерландынпСтивен Бергвейн
19МексиказщХорхе Санчес
38'
25НидерландызщЮри Бас
57'
Запасные
31НидерландыврТеймен Нейхейс
32НидерландыврКелвин Ратси
17МализщМодибо Саньян
21НидерландызщДьянго Вормердам
25НидерландызщРубен Клюйверт
19ФранцияпзАльбер-Николя Лоттен
38ЭстонияпзРокко-Роберт Шейн
37НидерландыпзДеренсили Санчес-Фернандес
1НидерландыврМартен Стекеленбург
16НидерландыврДжей Гортер
29АргентиназщЛисандро Магальян
6НидерландыпзДави Классен
20ГанапзМохаммед Кудус
18ИталиянпЛоренцо Лукка
35ПортугалиянпШику Консейсау
Главные тренеры
НидерландыХенк Фразер
НидерландыАльфред Шрёдер
История личных встреч
16.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Утрехт0 : 3Аякс
03.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Аякс0 : 1Утрехт
22.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 21 Аякс1 : 1Утрехт
16.12.2020 Кубок Нидерландов 2-й раунд Аякс5 : 4Утрехт
08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 Утрехт0 : 3Аякс
13.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Аякс5 : 1Утрехт
04.03.2020 Кубок Нидерландов 1/2 финала Утрехт2 : 0Аякс
10.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Аякс4 : 0Утрехт
12.05.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Аякс4 : 1Утрехт
23.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Утрехт1 : 3Аякс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Фейеноорд4 10
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс3 9
3
Квалификация Лиги Европы
Херенвен4 8
4
Плей-офф Лиги конференций
ПСВ Эйндховен2 6
5
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор2 6
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2 6
7
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2 6
8 Гронинген4 5
9 НЕК Неймеген3 4
10 Камбюр3 4
11 Спарта4 4
12 Эммен4 4
13 Валвейк4 3
14 Утрехт3 2
15 Волендам2 1
16
Стыковая зона
Витесс4 1
17
Зона вылета
Гоу Эхед Иглс4 0
18
Зона вылета
Фортуна4 0

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