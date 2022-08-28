Утрехт - Аякс 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
28 Августа 2022 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды)
2-й тайм, 75'
0 : 2
- 54'Отман Бауссайд
0'
45'
90'
- 10'0:1Стивен Бергёйс
- 35'Юрриен Тимбер
- 36'Девин Ренс
- 45+1'0:2Брайан Бробби
- 67'Душан Тадич
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Аякс, которое состоится 28 Августа 2022 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|5
|зщ
|Хидде тер Авест
|2
|зщ
|Марк ван дер Марель
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|15
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|8
|пз
|Люк Брауэрс
|26
|пз
|Отман Бауссайд
59'
|29
|нп
|Мусса Силла
|28
|нп
|Бас Дост
|7
|нп
|Дайшон Редан
67'
|10
|пз
|Тейлор Бут
59'
|9
|нп
|Анастасиос Дувикас
67'
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|15
|зщ
|Девин Ренс
38'
|2
|зщ
|Юрриен Тимбер
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|17
|зщ
|Дейли Блинд
57'
|4
|пз
|Эдсон Альварес
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|23
|пз
|Стивен Бергёйс
|10
|нп
|Душан Тадич
|9
|нп
|Брайан Бробби
|7
|нп
|Стивен Бергвейн
|19
|зщ
|Хорхе Санчес
38'
|25
|зщ
|Юри Бас
57'
Запасные
|31
|вр
|Теймен Нейхейс
|32
|вр
|Келвин Ратси
|17
|зщ
|Модибо Саньян
|21
|зщ
|Дьянго Вормердам
|25
|зщ
|Рубен Клюйверт
|19
|пз
|Альбер-Николя Лоттен
|38
|пз
|Рокко-Роберт Шейн
|37
|пз
|Деренсили Санчес-Фернандес
|1
|вр
|Мартен Стекеленбург
|16
|вр
|Джей Гортер
|29
|зщ
|Лисандро Магальян
|6
|пз
|Дави Классен
|20
|пз
|Мохаммед Кудус
|18
|нп
|Лоренцо Лукка
|35
|нп
|Шику Консейсау
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Альфред Шрёдер
История личных встреч
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|0 : 3
|03.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|0 : 1
|22.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 21
|1 : 1
|16.12.2020
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|5 : 4
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|0 : 3
|13.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|5 : 1
|04.03.2020
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 0
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|4 : 0
|12.05.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|4 : 1
|23.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Херенвен
|4
|8
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|6
|8
|Гронинген
|4
|5
|9
|НЕК Неймеген
|3
|4
|10
|Камбюр
|3
|4
|11
|Спарта
|4
|4
|12
|Эммен
|4
|4
|13
|Валвейк
|4
|3
|14
|Утрехт
|3
|2
|15
|Волендам
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Витесс
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|4
|0