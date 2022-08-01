Эксельсиор - ПСВ Эйндховен 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Ваудестейн (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 3531
28 Августа 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - ПСВ Эйндховен, которое состоится 28 Августа 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ваудестейн (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Главные тренеры
|Маринус Дейкхёйзен
|Руд ван Нистелрой
История личных встреч
|02.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|0 : 2
|07.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|6 : 0
|07.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|1 : 0
|26.11.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|1 : 2
|14.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|2 : 0
|24.09.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|1 : 3
|27.01.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 3
|17.10.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 1
|25.04.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|2 : 3
|05.10.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|4
|10
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Херенвен
|4
|8
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|ПСВ Эйндховен
|2
|6
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|2
|6
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|2
|6
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|2
|6
|8
|Гронинген
|4
|5
|9
|НЕК Неймеген
|3
|4
|10
|Камбюр
|3
|4
|11
|Спарта
|4
|4
|12
|Эммен
|4
|4
|13
|Валвейк
|4
|3
|14
|Утрехт
|3
|2
|15
|Волендам
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Витесс
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Гоу Эхед Иглс
|4
|0
| 18
Зона вылета
|Фортуна
|4
|0