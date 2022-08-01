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Эксельсиор - ПСВ Эйндховен 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Ваудестейн (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 3531
28 Августа 2022 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды)
Эксельсиор
ПСВ Эйндховен

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - ПСВ Эйндховен, которое состоится 28 Августа 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ваудестейн (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эксельсиор
      Роттердам
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Главные тренеры
      НидерландыМаринус Дейкхёйзен
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      История личных встреч
      02.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Эксельсиор0 : 2ПСВ Эйндховен
      07.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 ПСВ Эйндховен6 : 0Эксельсиор
      07.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 ПСВ Эйндховен1 : 0Эксельсиор
      26.11.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Эксельсиор1 : 2ПСВ Эйндховен
      14.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 ПСВ Эйндховен2 : 0Эксельсиор
      24.09.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Эксельсиор1 : 3ПСВ Эйндховен
      27.01.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Эксельсиор1 : 3ПСВ Эйндховен
      17.10.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 ПСВ Эйндховен1 : 1Эксельсиор
      25.04.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Эксельсиор2 : 3ПСВ Эйндховен
      05.10.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 ПСВ Эйндховен3 : 0Эксельсиор
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд4 10
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс3 9
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Херенвен4 8
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		ПСВ Эйндховен2 6
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Эксельсиор2 6
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте2 6
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар2 6
      8 Гронинген4 5
      9 НЕК Неймеген3 4
      10 Камбюр3 4
      11 Спарта4 4
      12 Эммен4 4
      13 Валвейк4 3
      14 Утрехт3 2
      15 Волендам2 1
      16
      Стыковая зона
      		Витесс4 1
      17
      Зона вылета
      		Гоу Эхед Иглс4 0
      18
      Зона вылета
      		Фортуна4 0

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