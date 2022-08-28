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Колос - Рух 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
28 Августа 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 2-й тур
Колос
Рух В

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Рух В, которое состоится 28 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Ковалёвка, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Колос
      Ковалёвка
      Рух В
      Винники
      Главные тренеры
      УкраинаЯрослав Вишняк
      История личных встреч
      15.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 4 Колос1 : 1Рух В
      27.02.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Колос1 : 2Рух В
      20.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 3 Рух В1 : 2Колос
      13.04.2019 Украина - Первая лига Тур 22 Колос0 : 1Рух В
      01.09.2018 Украина - Первая лига Тур 7 Рух В0 : 2Колос
      21.10.2017 Украина - Первая лига Тур 18 Колос2 : 1Рух В
      15.07.2017 Украина - Первая лига Тур 1 Рух В1 : 0Колос
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л22006-36100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Верес22003-16100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист11002-13100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия11002-13100,0
      5 Колос11001-03100,0
      6 Металлист 192520200-0233,3
      7 Шахтёр Д10100-0133,3
      8 Черноморец20110-1116,7
      9 Динамо К00000-000,0
      10 Днепр-100000-000,0
      11 Минай00000-000,0
      12 Львов10012-300,0
      13 Ингулец10011-200,0
      14 Рух В10011-200,0
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс10010-100,0
      16
      Зона вылета
      		Ворскла20022-500,0

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