Колос - Рух 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
28 Августа 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 2-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Рух В, которое состоится 28 Августа 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Ковалёвка, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колос
Ковалёвка
Рух В
Винники
Главные тренеры
|Ярослав Вишняк
История личных встреч
|15.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 1
|27.02.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|1 : 2
|20.09.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 2
|13.04.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 22
|0 : 1
|01.09.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 7
|0 : 2
|21.10.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 18
|2 : 1
|15.07.2017
|Украина - Первая лига
|Тур 1
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Заря Л
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|100,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|5
|Колос
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|6
|Металлист 1925
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|33,3
|7
|Шахтёр Д
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|8
|Черноморец
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|9
|Динамо К
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|13
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Рух В
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|0,0