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Динамо Киев - Днепр-1 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
28 Августа 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 2-й тур
Динамо К
Днепр-1

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Днепр-1, которое состоится 28 Августа 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо К
      Киев
      Днепр-1
      Днепр
      История личных встреч
      24.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 12 Динамо К2 : 0Днепр-1
      10.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 21 Динамо К2 : 0Днепр-1
      31.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 8 Днепр-11 : 2Динамо К
      28.02.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 20 Днепр-13 : 1Динамо К
      29.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 9 Динамо К2 : 0Днепр-1
      18.04.2018 Кубок Украины 1/2 финала Днепр-11 : 4Динамо К
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л22006-36100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Верес22003-16100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист11002-13100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия11002-13100,0
      5 Колос11001-03100,0
      6 Металлист 192520200-0233,3
      7 Шахтёр Д10100-0133,3
      8 Черноморец20110-1116,7
      9 Динамо К00000-000,0
      10 Днепр-100000-000,0
      11 Минай00000-000,0
      12 Львов10012-300,0
      13 Ингулец10011-200,0
      14 Рух В10011-200,0
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс10010-100,0
      16
      Зона вылета
      		Ворскла20022-500,0

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