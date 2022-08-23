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Шахтёр - Кривбасс 28 Августа прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
28 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина)
Шахтёр Д
Кривбасс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Д - Кривбасс, которое состоится 28 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр Д
      Донецк
      Кривбасс
      Кривой Рог
      Главные тренеры
      ХорватияИгор Йовичевич
      УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
      История личных встреч
      30.11.2012 Украина - Премьер-лига Тур 18 Кривбасс0 : 2Шахтёр Д
      29.07.2012 Украина - Премьер-лига Тур 3 Шахтёр Д1 : 0Кривбасс
      11.12.2011 Украина - Премьер-лига Тур 20 Кривбасс0 : 4Шахтёр Д
      07.08.2011 Украина - Премьер-лига Тур 5 Шахтёр Д2 : 0Кривбасс
      06.11.2010 Украина - Премьер-лига Тур 16 Кривбасс0 : 2Шахтёр Д
      10.07.2010 Украина - Премьер-лига Тур 1 Шахтёр Д2 : 0Кривбасс
      06.12.2009 Украина - Премьер-лига Тур 16 Кривбасс0 : 2Шахтёр Д
      18.07.2009 Украина - Премьер-лига Тур 1 Шахтёр Д3 : 0Кривбасс
      03.05.2009 Украина - Премьер-лига Тур 26 Кривбасс0 : 1Шахтёр Д
      18.10.2008 Украина - Премьер-лига Тур 11 Шахтёр Д4 : 2Кривбасс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Заря Л22006-36100,0
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Верес22003-16100,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Металлист11002-13100,0
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия11002-13100,0
      5 Колос11001-03100,0
      6 Металлист 192520200-0233,3
      7 Шахтёр Д10100-0133,3
      8 Черноморец20110-1116,7
      9 Динамо К00000-000,0
      10 Днепр-100000-000,0
      11 Минай00000-000,0
      12 Львов10012-300,0
      13 Ингулец10011-200,0
      14 Рух В10011-200,0
      15
      Зона вылета
      		Кривбасс10010-100,0
      16
      Зона вылета
      		Ворскла20022-500,0

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