Шахтёр - Кривбасс 28 Августа прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
28 Августа 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 2-й тур
Главный судья: Екатерина Монзуль (Харьков, Украина)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Д - Кривбасс, которое состоится 28 Августа 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шахтёр Д
Донецк
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
|Игор Йовичевич
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|30.11.2012
|Украина - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|29.07.2012
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 0
|11.12.2011
|Украина - Премьер-лига
|Тур 20
|0 : 4
|07.08.2011
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 0
|06.11.2010
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 2
|10.07.2010
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 0
|06.12.2009
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 2
|18.07.2009
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|3 : 0
|03.05.2009
|Украина - Премьер-лига
|Тур 26
|0 : 1
|18.10.2008
|Украина - Премьер-лига
|Тур 11
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Заря Л
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|100,0
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Верес
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|100,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Металлист
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|100,0
|5
|Колос
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|100,0
|6
|Металлист 1925
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|33,3
|7
|Шахтёр Д
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|33,3
|8
|Черноморец
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|16,7
|9
|Динамо К
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|10
|Днепр-1
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|11
|Минай
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0
|12
|Львов
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|0,0
|13
|Ингулец
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
|14
|Рух В
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|0,0
| 15
Зона вылета
|Кривбасс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|0,0
| 16
Зона вылета
|Ворскла
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|0,0