Славия-Мозырь - Витебск 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
28 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Витебск, которое состоится 28 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия-Мозырь
Мозырь
Витебск
Витебск
Главные тренеры
|Михаил Алексеевич Мартинович
|Евгений Юрьевич Чернухин
История личных встреч
|17.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|0 : 3
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|2 : 2
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|0 : 2
|23.08.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 22
|1 : 1
|03.05.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|2 : 3
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|0 : 2
|25.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|0 : 1
|04.08.2019
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|3 : 1
|29.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 27
|0 : 1
|17.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 12
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|18
|10
|6
|2
|35-13
|36
|66,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|18
|10
|5
|3
|31-15
|35
|64,8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|17
|9
|6
|2
|24-14
|33
|64,7
|4
|Шахтёр С
|16
|10
|3
|3
|26-9
|33
|68,8
|5
|Минск
|19
|10
|3
|6
|32-26
|33
|57,9
|6
|Ислочь
|18
|9
|4
|5
|28-21
|31
|57,4
|7
|Гомель
|18
|8
|4
|6
|23-21
|28
|51,9
|8
|Торпедо-БелАЗ
|18
|7
|4
|7
|22-20
|25
|46,3
|9
|Неман
|17
|5
|9
|3
|22-21
|24
|47,1
|10
|Славия-Мозырь
|17
|7
|3
|7
|25-26
|24
|47,1
|11
|Белшина
|19
|5
|7
|7
|26-28
|22
|38,6
|12
|Слуцк
|19
|4
|6
|9
|20-31
|18
|31,6
|13
|Витебск
|18
|3
|5
|10
|16-28
|14
|25,9
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|18
|3
|4
|11
|12-28
|13
|24,1
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|18
|2
|6
|10
|11-26
|12
|22,2
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|18
|2
|3
|13
|18-44
|9
|16,7