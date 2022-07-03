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Славия-Мозырь - Витебск 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Юность (Мозырь, Беларусь), вместимость: 5353
28 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
Славия-Мозырь
Витебск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия-Мозырь - Витебск, которое состоится 28 Августа 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Юность (Мозырь, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Славия-Мозырь
      Мозырь
      Витебск
      Витебск
      Главные тренеры
      БеларусьМихаил Алексеевич Мартинович
      БеларусьЕвгений Юрьевич Чернухин
      История личных встреч
      17.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Витебск0 : 3Славия-Мозырь
      14.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Витебск2 : 2Славия-Мозырь
      11.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Славия-Мозырь0 : 2Витебск
      23.08.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Славия-Мозырь1 : 1Витебск
      03.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Витебск2 : 3Славия-Мозырь
      01.12.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Витебск0 : 2Славия-Мозырь
      25.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Славия-Мозырь0 : 1Витебск
      04.08.2019 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь3 : 1Витебск
      29.10.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Славия-Мозырь0 : 1Витебск
      17.06.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Витебск1 : 0Славия-Мозырь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ18106235-133666,7
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ18105331-153564,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн1796224-143364,7
      4 Шахтёр С16103326-93368,8
      5 Минск19103632-263357,9
      6 Ислочь1894528-213157,4
      7 Гомель1884623-212851,9
      8 Торпедо-БелАЗ1874722-202546,3
      9 Неман1759322-212447,1
      10 Славия-Мозырь1773725-262447,1
      11 Белшина1957726-282238,6
      12 Слуцк1946920-311831,6
      13 Витебск18351016-281425,9
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал18341112-281324,1
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест18261011-261222,2
      16
      Зона вылета
      		Днепр М18231318-44916,7

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