Днепр М - Гомель 28 Августа прямая трансляция
Стадион: Спартак (Могилёв, Беларусь), вместимость: 7990
28 Августа 2022 года в 18:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр М - Гомель, которое состоится 28 Августа 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Спартак (Могилёв, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Днепр М
Могилёв
Гомель
Гомель
Главные тренеры
|Юрий Николаевич Лукашов
|Владимир Владимирович Невинский
История личных встреч
|17.04.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|3 : 1
|21.07.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 17
|2 : 0
|06.04.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 2
|1 : 0
|22.09.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|0 : 0
|15.05.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|0 : 4
|20.07.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 18
|1 : 1
|10.05.2014
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 7
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|18
|10
|6
|2
|35-13
|36
|66,7
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|18
|10
|5
|3
|31-15
|35
|64,8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|17
|9
|6
|2
|24-14
|33
|64,7
|4
|Шахтёр С
|16
|10
|3
|3
|26-9
|33
|68,8
|5
|Минск
|19
|10
|3
|6
|32-26
|33
|57,9
|6
|Ислочь
|19
|9
|4
|6
|28-22
|31
|54,4
|7
|Гомель
|18
|8
|4
|6
|23-21
|28
|51,9
|8
|Торпедо-БелАЗ
|19
|8
|4
|7
|24-21
|28
|49,1
|9
|Неман
|18
|6
|9
|3
|23-21
|27
|50,0
|10
|Славия-Мозырь
|17
|7
|3
|7
|25-26
|24
|47,1
|11
|Белшина
|19
|5
|7
|7
|26-28
|22
|38,6
|12
|Слуцк
|19
|4
|6
|9
|20-31
|18
|31,6
|13
|Витебск
|18
|3
|5
|10
|16-28
|14
|25,9
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|19
|3
|4
|12
|13-30
|13
|22,8
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|18
|2
|6
|10
|11-26
|12
|22,2
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|18
|2
|3
|13
|18-44
|9
|16,7