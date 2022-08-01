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БАТЭ - Шахтёр С 28 Августа прямая трансляция

Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
28 Августа 2022 года в 20:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 19-й тур
БАТЭ
Шахтёр С

0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Шахтёр С, которое состоится 28 Августа 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Шахтёр С
Солигорск
Главные тренеры
Беларусь Александр Сергеевич Михайлов
Россия Сергей Абуезидович Ташуев
История личных встреч
16.04.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Шахтёр С0 : 1БАТЭ
18.09.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 23 БАТЭ1 : 0Шахтёр С
09.05.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 8 Шахтёр С1 : 0БАТЭ
02.03.2021 Суперкубок Беларуси Финал Шахтёр С0 : 0 5 : 4БАТЭ
07.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Шахтёр С1 : 1БАТЭ
14.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 13 БАТЭ2 : 2Шахтёр С
27.10.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Шахтёр С2 : 2БАТЭ
16.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 11 БАТЭ3 : 1Шахтёр С
21.11.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Шахтёр С3 : 0БАТЭ
24.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 13 БАТЭ0 : 0Шахтёр С
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
БАТЭ18106235-133666,7
2
Квалификация Лиги конференций
Энергетик-БГУ18105331-153564,8
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1796224-143364,7
4 Шахтёр С16103326-93368,8
5 Минск19103632-263357,9
6 Ислочь1994628-223154,4
7 Гомель1884623-212851,9
8 Торпедо-БелАЗ1984724-212849,1
9 Неман1869323-212750,0
10 Славия-Мозырь1773725-262447,1
11 Белшина1957726-282238,6
12 Слуцк1946920-311831,6
13 Витебск18351016-281425,9
14
Стыковая зона
Арсенал19341213-301322,8
15
Зона вылета
Динамо-Брест18261011-261222,2
16
Зона вылета
Днепр М18231318-44916,7

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