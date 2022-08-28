Гран-при Бельгии прямая трансляция 28 августа 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром Спа-Франкоршам (Спа, Бельгия)Этап 14, Спа, Бельгия. Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
28 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00)
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Бельгии - Гонка, которое состоится 28 августа 2022 года в 16:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 14, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|3
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|5
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|6
|Александер Албон
|Williams
|7
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|8
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|9
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|11
|Николас Латифи
|Williams
|12
|Кевин Магнуссен
|Haas
|13
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|15
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|16
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|17
|Эстебан Окон
|Alpine
|18
|Ландо Норрис
|McLaren
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|20
|Мик Шумахер
|Haas