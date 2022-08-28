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Гран-при Бельгии прямая трансляция 28 августа 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром Спа-Франкоршам (Спа, Бельгия)
Этап 14, Спа, Бельгия. Гран-при Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)
28 Августа 2022 года в 16:00 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Бельгии - Гонка, которое состоится 28 августа 2022 года в 16:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 14, оно проводится в стране Бельгия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
2МексикаСерхио ПересRed Bull
3ИспанияФернандо АлонсоAlpine
4ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
5ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
6ТаиландАлександер АлбонWilliams
7АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
8ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
9КанадаЛэнс СтроллAston Martin
10ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin
11КанадаНиколас ЛатифиWilliams
12ДанияКевин МагнуссенHaas
13ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
14ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo
15НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
16МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
17ФранцияЭстебан ОконAlpine
18ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
19КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
20ГерманияМик ШумахерHaas

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