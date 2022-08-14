Кадис - Атлетик 29 Августа прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
29 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Атлетик Б, которое состоится 29 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|21.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 3
|05.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 1
|15.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 4
|01.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|9-3
|9
|100,0
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|100,0
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|2
|1
|0
|8-1
|7
|77,8
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|5-0
|7
|77,8
| 5
Лига Европы
|Осасуна
|3
|2
|0
|1
|4-2
|6
|66,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|3
|2
|0
|1
|3-4
|6
|66,7
|7
|Мальорка
|3
|1
|1
|1
|3-2
|4
|44,4
|8
|Атлетик Б
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|66,7
|9
|Альмерия
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|44,4
|10
|Сельта
|3
|1
|1
|1
|4-6
|4
|44,4
|11
|Райо Вальекано
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|44,4
|12
|Валенсия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|50,0
|13
|Атлетико М
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|50,0
|14
|Жирона
|3
|1
|0
|2
|3-3
|3
|33,3
|15
|Севилья
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|11,1
|16
|Вальядолид
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|11,1
|17
|Эспаньол
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|11,1
| 18
Зона вылета
|Эльче
|3
|0
|1
|2
|1-5
|1
|11,1
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|3
|0
|1
|2
|1-6
|1
|11,1
| 20
Зона вылета
|Кадис
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|0,0