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Кадис - Атлетик 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
29 Августа 2022 года в 21:00 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
Кадис
Атлетик Б

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Атлетик Б, которое состоится 29 Августа 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кадис
      Кадис
      Атлетик Б
      Бильбао
      Главные тренеры
      ИспанияСерхио Гонсалес
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      История личных встреч
      21.04.2022 Испания - Примера Тур 33 Кадис2 : 3Атлетик Б
      05.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Атлетик Б0 : 1Кадис
      15.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Кадис0 : 4Атлетик Б
      01.10.2020 Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б0 : 1Кадис
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид33009-39100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бетис33006-19100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Барселона32108-1777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Вильярреал32105-0777,8
      5
      Лига Европы
      		Осасуна32014-2666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Реал Сосьедад32013-4666,7
      7 Мальорка31113-2444,4
      8 Атлетик Б21101-0466,7
      9 Альмерия31114-4444,4
      10 Сельта31114-6444,4
      11 Райо Вальекано31112-2444,4
      12 Валенсия21011-1350,0
      13 Атлетико М21013-2350,0
      14 Жирона31023-3333,3
      15 Севилья30123-5111,1
      16 Вальядолид30121-8111,1
      17 Эспаньол30123-7111,1
      18
      Зона вылета
      		Эльче30121-5111,1
      19
      Зона вылета
      		Хетафе30121-6111,1
      20
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0

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