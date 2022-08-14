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Валенсия - Атлетико 29 Августа прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
29 Августа 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 3-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Валенсия
Атлетико М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Атлетико М, которое состоится 29 Августа 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Валенсия
      Валенсия
      Атлетико М
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИталияДженнаро Гаттузо
      АргентинаДиего Симеоне
      История личных встреч
      22.01.2022 Испания - Примера Тур 22 Атлетико М3 : 2Валенсия
      07.11.2021 Испания - Примера Тур 13 Валенсия3 : 3Атлетико М
      24.01.2021 Испания - Примера Тур 20 Атлетико М3 : 1Валенсия
      28.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Валенсия0 : 1Атлетико М
      14.02.2020 Испания - Примера Тур 24 Валенсия2 : 2Атлетико М
      19.10.2019 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М1 : 1Валенсия
      24.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М3 : 2Валенсия
      20.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Валенсия1 : 1Атлетико М
      04.02.2018 Испания - Примера Тур 22 Атлетико М1 : 0Валенсия
      09.09.2017 Испания - Примера Тур 3 Валенсия0 : 0Атлетико М
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча третьего тура Примеры: «Валенсия» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид33009-39100,0
      2
      Лига чемпионов
      		Бетис33006-19100,0
      3
      Лига чемпионов
      		Барселона32108-1777,8
      4
      Лига чемпионов
      		Вильярреал32105-0777,8
      5
      Лига Европы
      		Осасуна32014-2666,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Реал Сосьедад32013-4666,7
      7 Мальорка31113-2444,4
      8 Атлетик Б21101-0466,7
      9 Альмерия31114-4444,4
      10 Сельта31114-6444,4
      11 Райо Вальекано31112-2444,4
      12 Валенсия21011-1350,0
      13 Атлетико М21013-2350,0
      14 Жирона31023-3333,3
      15 Севилья30123-5111,1
      16 Вальядолид30121-8111,1
      17 Эспаньол30123-7111,1
      18
      Зона вылета
      		Эльче30121-5111,1
      19
      Зона вылета
      		Хетафе30121-6111,1
      20
      Зона вылета
      		Кадис20020-300,0

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